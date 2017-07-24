Штормпрогноз: синоптики предупредили об аномальной жаре на Алтае

"В Алтайском крае в период с 24 по 28 июля в южных районах ожидается аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха +29 … +34", — сообщили синоптики.

Ночные температуры в этот период не опустятся ниже +12 ... +18.

Синоптики отметили, что несмотря на жару, интенсивность ливневых грозовых дождей увеличится. Также ожидаются град и шквалистое усиление ветра.

В региональном управлении МЧС предупредили, что жаркая и ветреная погода может поспособствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров.