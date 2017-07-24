Штормпрогноз: синоптики предупредили об аномальной жаре на Алтае

Алтайский ЦГМС передал штормовое предупреждение в связи с жарой, которая на этой неделе установится в регионе.
"В Алтайском крае в период с 24 по 28 июля в южных районах ожидается аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха +29 … +34", — сообщили синоптики.
Ночные температуры в этот период не опустятся ниже +12 ... +18.
Синоптики отметили, что несмотря на жару, интенсивность ливневых грозовых дождей увеличится. Также ожидаются град и шквалистое усиление ветра.
В региональном управлении МЧС предупредили, что жаркая и ветреная погода может поспособствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров.
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