Штормпрогноз: синоптики предупредили об аномальной жаре на Алтае

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Сегодня, 13:12.
Жизнь

Алтайский ЦГМС передал штормовое предупреждение в связи с жарой, которая на этой неделе установится в регионе. 

Жара.
Жара. Фото: открытые источники (CC0).

"В Алтайском крае в период с 24 по 28 июля в южных районах ожидается аномально жаркая погода: максимальная температура воздуха +29 … +34", — сообщили синоптики.

Ночные температуры в этот период не опустятся ниже +12 ... +18.

Синоптики отметили, что несмотря на жару, интенсивность ливневых грозовых дождей увеличится. Также ожидаются град и шквалистое усиление ветра.

В региональном управлении МЧС предупредили, что жаркая и ветреная погода может поспособствовать увеличению числа очагов и площадей природных пожаров.

 

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