На Алтае выпало рекордное количество осадков

20 июля в нескольких регионах Сибири были зафиксировано рекордное число выпавших осадков. Об этом сообщил пресс-секретарь Западно-Сибирского гидрометцентра Ренат Ягудин, пишет Nsknews.info.
В четверг в Алтайском крае выпало 25 мм осадков — это рекордный показатель за всю историю метеонаблюдений для 20 июля. В Новосибирской области рекорд поставила Колывань, где выпало 27 мм осадков. А в Междуреченске Кемеровской области за сутки выпало 44 мм.
По словам синоптика, затяжные ливни вызваны циклоном, который не уходит из Сибири уже больше недели.
Росгидромет сообщает, что 21 и 22 июля в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае будет идти дождь, возможны гроза и град.
В свою очередь в краевом управлении МЧС предупредили, что на территории края 21-23 июля по краю местами возможны сильные дожди, град и усиление ветра до 17-18 м/с. В утренние часы местами туман.
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