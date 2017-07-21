На Алтае выпало рекордное количество осадков

В четверг в Алтайском крае выпало 25 мм осадков — это рекордный показатель за всю историю метеонаблюдений для 20 июля. В Новосибирской области рекорд поставила Колывань, где выпало 27 мм осадков. А в Междуреченске Кемеровской области за сутки выпало 44 мм.

По словам синоптика, затяжные ливни вызваны циклоном, который не уходит из Сибири уже больше недели.

Росгидромет сообщает, что 21 и 22 июля в Новосибирской, Томской, Кемеровской областях, Алтайском крае будет идти дождь, возможны гроза и град.

В свою очередь в краевом управлении МЧС предупредили, что на территории края 21-23 июля по краю местами возможны сильные дожди, град и усиление ветра до 17-18 м/с. В утренние часы местами туман.