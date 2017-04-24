Какие работы планировать в саду в теплые весенние дни

Почва

Для начала все-таки напомним о почве. После таяния снега на поверхности земли образуется корочка. Ее нужно как можно раньше разрыхлить, чтобы сохранить в почве достаточно влаги для растений. Когда земля просохнет, ее надо перекопать. Поскольку осенью рекомендуется копать на глубину 20 – 30 см, то весной глубину копки следует сократить в два раза. Лопата или вилы (лучше вилы) должны входить в грунт на 10 – 15 см, иначе вернутся на прежнее место перекопанные пласты, и сойдет на нет вся осенняя подготовка почвы.

Готовясь к предстоящим посадкам, вносят в почву удобрения и боронят перекопанные грядки.

Многолетние и посаженные под зиму растения окончательно очищают от мульчи, землю подрыхляют и подкармливают.

Цветы

Апрель теплый, это позволяет определиться с обрезкой роз. У ремонтантных оставляют по 6 – 8 почек на одном побеге, у чайно-гибридных по 2 – 3 почки, у плетистых роз убирают только сломанные, слабые или погибшие ветви.

Многолетние луковичные (нарциссы, тюльпаны, гиацинты) подкармливают минеральными удобрениями. На 1 метр квадратный почвы требуется по 20 г мочевины и суперфосфата, а также 15 г калийной соли. Почву вокруг ростков разрыхляют и при необходимости поливают.

Высаживают относительно холодостойкие цветы: маргаритки, незабудки, календулу, луковицы гладиолусов.

Газон

Когда почва прогреется на глубину 5 – 10 см, можно привести в порядок газон. За зиму трава вымерзла, вымокла, кое-где образовались проплешины. Такие участки нужно засеять новой травой. Оголенные места перекопать, проборонить и засеять. На метр квадратный лужайки требуется 6 – 10 г семян. Посев заделывают граблями, уплотняют и поливают из лейки.

Ягода

Когда апрельское тепло подсушит землю, надо обработать грядку с земляникой: очистить от старых усов и листьев. Землю удобрить и прорыхлить. К оголившимся корням подсыпать земли. Высадить новые кустики. Однако подстраховаться от возможных заморозков тоже будет не лишним, поэтому закрыть ягоду пленкой.

Деревья и кустарники

Со штамбов деревьев окончательно убирают то, чем их укрывали на зиму. Стволы очищают от старой засохшей коры, белят. Деревья надо опрыскать до набухания почек. На основания штамбов накладывают ловчие пояса для защиты растений от насекомых-вредителей.

Если есть задумка привить к плодовому дереву нечто новое, то надо это сделать до начала сокодвижения.

Также сейчас подходящий момент для пересадки декоративных деревьев и кустарников.