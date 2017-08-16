Дом & дача Специальный проект

Что может стать эстетичной, долговечной и недорогой "упаковкой" для загородного дома

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Сегодня, 18:43.
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Металлосайдинг  с полным основанием можно считать прямо-таки универсальным  материалом для отделки коттеджа  или дачного дома. Он создает красивый фасад,  дает отличную возможность  спрятать под  него все внешние коммуникации, а также дополнительно утеплить помещение без потери площади. В общем, предлагаем  составить  о материале  более полное представление:  рассмотреть  потребительские характеристики этого вида сайдинга и заодно обратить внимание на примерную  технику монтажа.

"Умный" коттедж с дистанционным управлением.
"Умный" коттедж с дистанционным управлением. Фото : realtai.ru.

Особенности металлосайдинга 

  1. Материал  не горюч. Выносит любые перепады температур, не расширяясь и не деформируясь.
  2. Облицовка металлосайдингом очень легкая и не требует укрепления фундамента. Вместе с элементами крепежа такой фасад имеет совсем небольшой вес, поэтому о дополнительной  нагрузке  на стены и фундамент даже речи нет.
  3. Благодаря  полимерному слою металлосайдинг  устойчив  к ультрафиолету, так что не выгорает на солнце и можно не бояться, что краски потускнеют.  
  4. Позволяет дому "дышать".
  5. Срок службы производители обещают  более 50 лет.
  6. Устойчив к коррозии, так как технологией предусмотрено оцинковывание материала.   
  7. Металлосайдинг   абсолютно безвреден для человека, он гораздо более экологичен, чем    даже деревянный дом, потому что древесину необходимо пропитывать различными  химическими составами от грибка, от возгорания и пр.  
  8. Фасад из металлосайдинга не нужно постоянно ремонтировать, подкрашивать и очищать: современные полимеры, которыми покрывается поверхность материала, способны к самоочищению и защищают фасад от неблагоприятных воздействий. 
  9. Доступность  материала  тоже можно считать его  преимуществом, поскольку  цена приемлема для разных слоев населения.
  10. Современный ассортимент цвета и формы металлосайдинга очень широк. Он имитирует и оцилиндрованный брус, и обычную дощатую обшивку, и  благородный камень.

Примерная техника монтажа

Монтировать металлосайдинг можно в любую погоду и в любое время года. Этот процесс  достаточно прост и не займет много времени.   Используя прилагающиеся крепежные элементы, монтаж металлосайдинга  умелый хозяин вполне можно выполнить, не прибегая к услугам  наемной бригады.

Монтаж может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Подготовительные работы включают демонтаж водоотводов и водостоков, а также обработку старого фасада: кирпичные стены грунтуют, деревянные обрабатывают антисептическим составом.  Далее производят монтаж, используя крепежные элементы и, желательно, уровень, чтобы не отклоняться от горизонтали (или вертикали).

Довольно просто нужно сделать разметку и нанести оси. Монтаж производят по направляющим профилям. Они создают единую систему с крепежными элементами – лучше воспользоваться именно такой. Длина крепежа определяется с ориентацией на места крепления кронштейнов, шаг которых по горизонтали обычно принимают равным 60 см. Утеплитель укладывают  сразу, вплотную к кронштейнам и крепят к стене дюбелями.

Далее к кронштейнам крепят направляющие, поверх которых уже, в свою очередь, монтируют непосредственно сайдинг.  Его ряды соединяются между собой крепежными элементами, а к направляющим прикрепляют саморезами.

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