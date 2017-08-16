Что может стать эстетичной, долговечной и недорогой "упаковкой" для загородного дома

Металлосайдинг с полным основанием можно считать прямо-таки универсальным материалом для отделки коттеджа или дачного дома. Он создает красивый фасад, дает отличную возможность спрятать под него все внешние коммуникации, а также дополнительно утеплить помещение без потери площади. В общем, предлагаем составить о материале более полное представление: рассмотреть потребительские характеристики этого вида сайдинга и заодно обратить внимание на примерную технику монтажа.
Особенности металлосайдинга
- Материал не горюч. Выносит любые перепады температур, не расширяясь и не деформируясь.
- Облицовка металлосайдингом очень легкая и не требует укрепления фундамента. Вместе с элементами крепежа такой фасад имеет совсем небольшой вес, поэтому о дополнительной нагрузке на стены и фундамент даже речи нет.
- Благодаря полимерному слою металлосайдинг устойчив к ультрафиолету, так что не выгорает на солнце и можно не бояться, что краски потускнеют.
- Позволяет дому "дышать".
- Срок службы производители обещают более 50 лет.
- Устойчив к коррозии, так как технологией предусмотрено оцинковывание материала.
- Металлосайдинг абсолютно безвреден для человека, он гораздо более экологичен, чем даже деревянный дом, потому что древесину необходимо пропитывать различными химическими составами от грибка, от возгорания и пр.
- Фасад из металлосайдинга не нужно постоянно ремонтировать, подкрашивать и очищать: современные полимеры, которыми покрывается поверхность материала, способны к самоочищению и защищают фасад от неблагоприятных воздействий.
- Доступность материала тоже можно считать его преимуществом, поскольку цена приемлема для разных слоев населения.
- Современный ассортимент цвета и формы металлосайдинга очень широк. Он имитирует и оцилиндрованный брус, и обычную дощатую обшивку, и благородный камень.
Примерная техника монтажа
Монтировать металлосайдинг можно в любую погоду и в любое время года. Этот процесс достаточно прост и не займет много времени. Используя прилагающиеся крепежные элементы, монтаж металлосайдинга умелый хозяин вполне можно выполнить, не прибегая к услугам наемной бригады.
Монтаж может быть как горизонтальным, так и вертикальным. Подготовительные работы включают демонтаж водоотводов и водостоков, а также обработку старого фасада: кирпичные стены грунтуют, деревянные обрабатывают антисептическим составом. Далее производят монтаж, используя крепежные элементы и, желательно, уровень, чтобы не отклоняться от горизонтали (или вертикали).
Довольно просто нужно сделать разметку и нанести оси. Монтаж производят по направляющим профилям. Они создают единую систему с крепежными элементами – лучше воспользоваться именно такой. Длина крепежа определяется с ориентацией на места крепления кронштейнов, шаг которых по горизонтали обычно принимают равным 60 см. Утеплитель укладывают сразу, вплотную к кронштейнам и крепят к стене дюбелями.
Далее к кронштейнам крепят направляющие, поверх которых уже, в свою очередь, монтируют непосредственно сайдинг. Его ряды соединяются между собой крепежными элементами, а к направляющим прикрепляют саморезами.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.