Почему на кухнях используют столешницы из искусственного камня

Искусственный камень – это материал, как говорится, без сучка, без задоринки, он цельный, однородный. Его цвет или узор абсолютно одинаковы на всей поверхности. Главная особенность в том, что изделия из искусственного камня порой трудно отличить от тех, что изготовлены из натурального камня: оникса, мрамора, гранита, малахита и других. Понятно, что стоимость изделия будет в несколько раз меньше, чем при использовании натуральных поделочных камней.

Столешницы из искусственного камня производят двух видов: столешницы из кварцевого камня и столешницы из акрилового камня. Оба вида относятся к понятию искусственный камень, но, по сути, только кварцевый агломерат можно отнести именно к камню, так как по своим характеристикам он приближен к натуральному камню, а в некоторых моментах даже превосходит его. Акриловый камень состоит примерно на 95 % из акриловых смол и красящих пигментов и лишь на 5% из натуральных компонентов. То есть столешница из искусственного акрилового камня больше похожа на прочную пластмассу.

Потребительские характеристики искусственного камня таковы, что склоняют выбор покупателей в его пользу довольно быстро.

Широта цветовой гаммы. Такой "палитры" нет у натуральных камней. Например, ярко-малиновый, пурпурно-красный, фиолетовый, кофе с молоком и многие другие цвета, которые не встречаются в природном материале. Кроме того, не всем по вкусу затейливые узоры натурального камня.

Многообразие форм. Столешницы из искусственного камня могут быть выполнены в любом размере и любой форме. Например, столешницу можно соединить с подоконником, если маленькая кухня, и дорог каждый сантиметр. Но это уже, можно сказать, стандартный вариант. Возможности материала ограничены только фантазией заказчика. При этом швы и места стыков не будут видны, и получится стильный и качественный элемент кухонной мебели, а главное – эксклюзивный.

Долговечность. Кварцевый искусственный камень больше чем на 70% сделан из дробленой крошки натурального камня (чаще всего гранита, кварца, мрамора). Также в него добавляют кварцевый песок, зеркальные или стеклянные частички и специальные органические пигменты-красители. В качестве объединяющей основы выступает полиэфирная смола. Именно это сочетание компонентов делает искусственный камень исключительно прочным.

Столешницы из кварцевого камня, а также столешницы из акрила отличаются тем, что обладают однородной структурой. Отсутствие микропор позволяет им контактировать с водой и другими жидкостями, не возникает вредных последствий вроде бактерий и плесени. Для кухни это один из решающих факторов.

Столешницы из кварца обладают повышенной прочностью. Сколы, царапины, потертости им не страшны. Производители уверяют, что на такую столешницу можно ставить горячую посуду без подставки, использовать поверхность столешницы в качестве разделочной доски – эти экстремальные действия не причинят ей совершенно никакого вреда.

Что касается столешниц из акрилового камня, безусловно, необходимо пользоваться разделочной доской и подставками под горячее. При возникновении жировых налетов или пятен ни в коем случае нельзя использовать абразивные порошки и губки, это неизбежно приведет к царапинам на поверхности.

Экологичность. Искусственный камень признан экологически чистым и безопасным материалом в отличие от того же природного камня, который часто бывает радиоактивен.

Цена столешницы из искусственного камня прямо пропорциональна сложности исполнения и выбранного материала. Ее стоимость окупится полностью.