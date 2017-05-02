Год экологии на Алтае 2017

Фотофакты. Дайверы очистили дно в акватории Телецкого озера

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Сегодня, 15:12.
Жизнь

Дайверы-волонтеры из Барнаула и отдел охраны Алтайского биосферного заповедника провели мониторинг состояния акватории Телецкого озера вблизи мыса Айран, ручья Юрга и села Яйлю. Об этом сообщает пресс-центр Алтайского заповедника.

С 18 по 23 апреля в рамках проекта "Экологический подводный десант на Телецком озере" дайверы совершили 6 погружений и обследовали около двух километров подводной части на глубине от 5 до 15 метров. Они достали со дна две сети и мелкий бытовой мусор.

"Очень порадовало состояние дна на мысе Айран по направлению на юг — девственно чисто! Следов деятельности человека нет, ни банок, ни бутылок, никакого мусора", — отметила Татьяна Клименко, дайвер-инструктор, руководитель проекта.

Осенью 2016 года инициативная группа дайверов-волонтёров из Барнаула выиграла грант в конкурсе проектов, проводимом Альянсом "Экодело" совместно с Российским советом фонда Глобал Грингрантс. В рамках проекта будет проведена оценка состояния акватории Телецкого озера и дайв-рейды по очистке озера от выявленного механического загрязнения.

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