Фотофакты. Дайверы очистили дно в акватории Телецкого озера

Дайверы-волонтеры из Барнаула и отдел охраны Алтайского биосферного заповедника провели мониторинг состояния акватории Телецкого озера вблизи мыса Айран, ручья Юрга и села Яйлю. Об этом сообщает пресс-центр Алтайского заповедника.
С 18 по 23 апреля в рамках проекта "Экологический подводный десант на Телецком озере" дайверы совершили 6 погружений и обследовали около двух километров подводной части на глубине от 5 до 15 метров. Они достали со дна две сети и мелкий бытовой мусор.
"Очень порадовало состояние дна на мысе Айран по направлению на юг — девственно чисто! Следов деятельности человека нет, ни банок, ни бутылок, никакого мусора", — отметила Татьяна Клименко, дайвер-инструктор, руководитель проекта.
Осенью 2016 года инициативная группа дайверов-волонтёров из Барнаула выиграла грант в конкурсе проектов, проводимом Альянсом "Экодело" совместно с Российским советом фонда Глобал Грингрантс. В рамках проекта будет проведена оценка состояния акватории Телецкого озера и дайв-рейды по очистке озера от выявленного механического загрязнения.
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