Фотофакты. На Алтае бороться с браконьерством будет специальная бригада

В 2017 году сотрудники Алтае-Саянского отделения WWF предложили Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай возродить в регионе работу межведомственной антибраконьерской бригады. Решение поддержали основные природоохранные организации Алтая.

Александр Карнаухов,

координатор проектов WWF в Алтае-Саянском экорегионе:

WWF уверен, что для сохранения животного мира Горного Алтая, в особенности ключевых группировок снежного барса, необходимо срочное усиление борьбы с браконьерством. Катастрофическая ситуация сложилась с кабаргой, добыча ее петлями ставит под угрозу и жизнь других видов. Именно поэтому Фонд выступил с инициативой возродить существовавшую ранее в Республике Алтай практику совместных рейдов нескольких природоохранных организаций. То есть восстановить работу межведомственной бригады по охране животного мира.