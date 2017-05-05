Фотофакты. На Алтае бороться с браконьерством будет специальная бригада

Браконьерство на редкие виды животных, в том числе снежного барса, на Алтае сегодня остается важной проблемой. Службы по охране животного и растительного мира из-за нехватки финансирования и штатных сотрудников не справляются с этой ситуацией. Поэтому в Республике Алтай бороться с охотниками, которые истребляют редких животных, будет антибраконьерская бригада, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского филиала WWF.
В 2017 году сотрудники Алтае-Саянского отделения WWF предложили Министерству природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Республики Алтай возродить в регионе работу межведомственной антибраконьерской бригады. Решение поддержали основные природоохранные организации Алтая.
Александр Карнаухов,
координатор проектов WWF в Алтае-Саянском экорегионе:
WWF уверен, что для сохранения животного мира Горного Алтая, в особенности ключевых группировок снежного барса, необходимо срочное усиление борьбы с браконьерством. Катастрофическая ситуация сложилась с кабаргой, добыча ее петлями ставит под угрозу и жизнь других видов. Именно поэтому Фонд выступил с инициативой возродить существовавшую ранее в Республике Алтай практику совместных рейдов нескольких природоохранных организаций. То есть восстановить работу межведомственной бригады по охране животного мира.
Оперативные сотрудники постоянно будут охранять территории, на которых водятся редкие животные.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.