Фотофакты. На Алтае посчитали снежных барсов

На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF. На Алтае посчитали снежного барса. Фото : Пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.

Результаты учетов в 2017 году доказывают, что численность снежного барса в России остается стабильной. Присутствие 43–47 особей ирбиса подтвердили с помощью данных автоматических камер. Специалисты этим исследованием хотели оценить состояние группировок снежного барса и уточнить численность их основного объекта питания — сибирского горного козла, скорректировать план работ по сохранению редкого вида кошачьих.

Александр Карнаухов,

старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF:

В Республике Алтай в этом году отмечены следы 26 особей. WWF подтверждает: в долине реки Аргут восстанавливается численность группировки, почти полностью уничтоженной в 90-х годах. Сейчас здесь насчитывается 15 особей, фиксируются самки с котятами, численность козерога высока, то есть кошачьим достаточно пищи. А вот в Туве наши партнеры из заповедника "Убсунурская котловина" и природного парка "Тыва" отмечают возросший уровень браконьерства на диких копытных, известен случай продажи шкуры снежного барса, добытого зимой 2017 года в Монгун-Тайгинском районе.

Браконьерство остается основной угрозой ирбису в России. Эксперты WWF утверждают, что в основном снежный барс случайно попадает в проволочные петли, расставленные на кабаргу и других животных.

Меньше всего группировок снежного барса в Бурятии. Связано это с тем, что здесь практически нет сибирского горного козла. Во время учетов в Окинском и Тункинском районах зафиксировали всего девять следов ирбиса и визуально специалисты насчитали всего 50 козерогов.

По оценкам экспертов WWF, общая численность вида снежного барса в России включает не более 70 особей.