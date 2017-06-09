Фотофакты. На Алтае посчитали снежных барсов

С января по май в России прошли масштабные учеты снежного барса — ирбиса. Инициатором исследования выступил Всемирный фонд дикой природы (WWF). С помощью снимков фотоловушек специалистам удалось подтвердить обитание 43-47 барсов на территории республик Алтай, Бурятия и Тыва. На Алтае в этом году нашли следы 26 особей, сообщает пресс-служба Алтае-Саянского отделения WWF.
Результаты учетов в 2017 году доказывают, что численность снежного барса в России остается стабильной. Присутствие 43–47 особей ирбиса подтвердили с помощью данных автоматических камер. Специалисты этим исследованием хотели оценить состояние группировок снежного барса и уточнить численность их основного объекта питания — сибирского горного козла, скорректировать план работ по сохранению редкого вида кошачьих.
Александр Карнаухов,
старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF:
В Республике Алтай в этом году отмечены следы 26 особей. WWF подтверждает: в долине реки Аргут восстанавливается численность группировки, почти полностью уничтоженной в 90-х годах. Сейчас здесь насчитывается 15 особей, фиксируются самки с котятами, численность козерога высока, то есть кошачьим достаточно пищи. А вот в Туве наши партнеры из заповедника "Убсунурская котловина" и природного парка "Тыва" отмечают возросший уровень браконьерства на диких копытных, известен случай продажи шкуры снежного барса, добытого зимой 2017 года в Монгун-Тайгинском районе.
Браконьерство остается основной угрозой ирбису в России. Эксперты WWF утверждают, что в основном снежный барс случайно попадает в проволочные петли, расставленные на кабаргу и других животных.
Меньше всего группировок снежного барса в Бурятии. Связано это с тем, что здесь практически нет сибирского горного козла. Во время учетов в Окинском и Тункинском районах зафиксировали всего девять следов ирбиса и визуально специалисты насчитали всего 50 козерогов.
По оценкам экспертов WWF, общая численность вида снежного барса в России включает не более 70 особей.
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