На Алтае сняли на видео самку барса, крадущуюся за козерогами по свежему снегу

В Кош-Агачском районе в объектив видеокамеры попала самка ирбиса, крадущаяся за добычей по снежному склону. След в след за ней крался ее котёнок. Хищница скрадывала стадо козерогов, которые являются излюбленной пищей барсов.
Самка не смогла поймать ни одного горного козла и после неудачной охоты скрылась в скалах. Как выяснилось позже, самка была с барсёнком, который шел следом за матерью. Но из-за небольшого размера детеныша, его незаметно на съемке. О его присутствии удалось узнать при осмотре места охоты.
Заснять хищницу удалось опергруппе из комитета охраны и воспроизводства животного мира Республики Алтай, которая занималась мониторингом численности барсов на территории общедоступных охотничьих угодий региона. Снимали неудавшуюся охоту барсов с расстояния в 400 метров. Сложные погодные условия и дальнее расстояние помешали специалистам комитета получить материалы высокого качества, пишет пресс-служба правительства РА.
Справка
В Республике Алтай обитает крупнейшая в России группировка снежного барса. По данным экспертов Всемирного фонда дикой природы России, она оценивается примерно в 40 особей, в целом по стране – около 70 редких хищников. Самку ирбиса удалось снять на видеокамеру в дикой природе.
Подробное изучение и работа по сохранению редкого хищника проводится в Республике Алтай с 2010 года. Основные группировки животного обитают на хребте Чихачева и в долине реи Аргут. Численность популяции Горного Алтая сильно пострадала в 1990-х годах из-за браконьеров, которые не только охотились на барса ради шкуры, но и ставили петли на кабаргу ради мускусной струи. В эти ловушки попадали снежные барсы, которые не могли освободиться и погибали на месте.
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