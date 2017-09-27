На Алтае сняли на видео самку барса, крадущуюся за козерогами по свежему снегу

Детёный снежного барса шел след в след за охотящейся матерью. Фото : altai-republic.ru. Детёный снежного барса шел след в след за охотящейся матерью. Фото : altai-republic.ru. Детёный снежного барса шел след в след за охотящейся матерью. Фото : altai-republic.ru. На Алтае создадут "паспорта" снежным барсам. Фото : Рафаэль Кетцян. Предоставлено пресс-службой Алтае-Саянского отделения WWF.

Самка не смогла поймать ни одного горного козла и после неудачной охоты скрылась в скалах. Как выяснилось позже, самка была с барсёнком, который шел следом за матерью. Но из-за небольшого размера детеныша, его незаметно на съемке. О его присутствии удалось узнать при осмотре места охоты.

Заснять хищницу удалось опергруппе из комитета охраны и воспроизводства животного мира Республики Алтай, которая занималась мониторингом численности барсов на территории общедоступных охотничьих угодий региона. Снимали неудавшуюся охоту барсов с расстояния в 400 метров. Сложные погодные условия и дальнее расстояние помешали специалистам комитета получить материалы высокого качества, пишет пресс-служба правительства РА.

Справка

В Республике Алтай обитает крупнейшая в России группировка снежного барса. По данным экспертов Всемирного фонда дикой природы России, она оценивается примерно в 40 особей, в целом по стране – около 70 редких хищников. Самку ирбиса удалось снять на видеокамеру в дикой природе.

Подробное изучение и работа по сохранению редкого хищника проводится в Республике Алтай с 2010 года. Основные группировки животного обитают на хребте Чихачева и в долине реи Аргут. Численность популяции Горного Алтая сильно пострадала в 1990-х годах из-за браконьеров, которые не только охотились на барса ради шкуры, но и ставили петли на кабаргу ради мускусной струи. В эти ловушки попадали снежные барсы, которые не могли освободиться и погибали на месте.