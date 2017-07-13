Площадь ледников на Алтае продолжает сокращаться

Сотрудники Катунского заповедника и Катон-Карагайского национального парка (Казахстан) совершили экспедицию к подножию горы Белухи и к Берельскому леднику. Экспедиция прошла по следам путешествия известного исследователя Алтая, профессора Василия Сапожникова, прошедшего по Алтаю 120 лет назад. Основной целью ученых было повторное фотографирование ледников массива Белухи для дальнейшего анализа процесса их таяния.

Современные исследования показывают, что Большой и Малый Берельские ледники отступают быстрее всех остальных ледников массива Белухи. Так, площадь Большого Берельского ледника в 1968 году составляла 7,52 кв. км, в то время как по результатам анализа космических снимков в 2012 году она составила не более 6,18 кв. км.

Зоны питания ледников находятся в "ветровой тени", что снижает объем поступления снега по сравнению с другими ледниками Белухи. Интенсивность таяния усиливается также тем, что ледники имеют южную экспозицию. Исследователи отмечают, что ледники Казахстанского Алтая заметно отступают: за 60 лет площадь оледенения здесь сократилась на 33,2 кв. км или 46,5%, а объем ледников — на 1,25 куб. км или на 52%.