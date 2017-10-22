Редкие горные гуси улетели с Алтая в Индию

Большинство перелетных птиц покинули Алтай, но некоторые, особо стойкие еще держатся, сообщили в Сайлюгемском национальном парке. Среди тех пернатых, что уже отправились в октябре в Индию, — краснокнижные горные гуси.
Специалисты нацпарка провели со школьниками дни наблюдения за птицами, где и рассказали, чем перелетные отличаются от неперелетных, и какие редкие пернатые обитают на Алтае: длинноносый крохаль, степной орёл, бородач, балобан, алтайский улар, кеклик, горный дупель, жемчужный вьюрок, чёрный гриф.
Горные гуси, которых в России живет всего 15 тысяч особей, а на Алтае — только 300 пар, обычно держатся на родине до того, пока на замерзнут водоемы. В этот раз горные гуси уже улетели, поэтому ребятам не удалось их увидеть. Зато фотографиями этих птиц поделился известный алтайский орнитолог Александр Эбель.
Эта птица — не только рекордсмен по низким температурам на территории России, но и обладатель титула одной из самой высоко летающих птиц: выше парят только грифы. А еще горные гуси в отличие от других своих собратьев прекрасно ходят и даже бегают по суше – почти не переваливаясь. Эта птица обожает высокогорье: обитает на Алтае и в Тыве. Горные гуси отличные пловцы, ныряльщики и ответственные семьянины: создают пары на всю жизнь, при этом в воспитании потомства участвуют оба родителя. Численность мировой популяции не превышает 15000 особей, в России насчитывается не больше 300 пар. Между Россией и Индией, куда улетает основная часть алтайских горных гусей, имеется двустороннее соглашение об охране мигрирующих птиц, в том числе, и этого вида.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.