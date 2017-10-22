Редкие горные гуси улетели с Алтая в Индию

Горные гуси на Алтае. Фото : Алексей Эбель vk.com/ornitoexur. Горные гуси на Алтае. Фото : Алексей Эбель vk.com/ornitoexur. Горные гуси на Алтае. Фото : Алексей Эбель vk.com/ornitoexur. Учащиеся Республиканской национальной гимназии им. В.К. Плакаса в Сайлюгемском национальном парке. Фото : Алексей Эбель vk.com/ornitoexur.

Специалисты нацпарка провели со школьниками дни наблюдения за птицами, где и рассказали, чем перелетные отличаются от неперелетных, и какие редкие пернатые обитают на Алтае: длинноносый крохаль, степной орёл, бородач, балобан, алтайский улар, кеклик, горный дупель, жемчужный вьюрок, чёрный гриф.

Горные гуси, которых в России живет всего 15 тысяч особей, а на Алтае — только 300 пар, обычно держатся на родине до того, пока на замерзнут водоемы. В этот раз горные гуси уже улетели, поэтому ребятам не удалось их увидеть. Зато фотографиями этих птиц поделился известный алтайский орнитолог Александр Эбель.

Эта птица — не только рекордсмен по низким температурам на территории России, но и обладатель титула одной из самой высоко летающих птиц: выше парят только грифы. А еще горные гуси в отличие от других своих собратьев прекрасно ходят и даже бегают по суше – почти не переваливаясь. Эта птица обожает высокогорье: обитает на Алтае и в Тыве. Горные гуси отличные пловцы, ныряльщики и ответственные семьянины: создают пары на всю жизнь, при этом в воспитании потомства участвуют оба родителя. Численность мировой популяции не превышает 15000 особей, в России насчитывается не больше 300 пар. Между Россией и Индией, куда улетает основная часть алтайских горных гусей, имеется двустороннее соглашение об охране мигрирующих птиц, в том числе, и этого вида.