Лебеди раньше срока вернулись зимовать на алтайские озера

Небольшая группа лебедей прилетела на зимовку в Советсткий район. Обычно лебеди-кликуны слетаются на незамерзающие алтайские озера к середине октября, а другие виды лебедей — в конце ноября.
Снимки с прилетевшими на зимовку птицами выставил в Livejournal алтайский орнитолог и фотограф Алексей Эбель, который увидел и заснял лебедей 26 сентября.
По словам Алексея, пока птицы прилетели в заказник и держатся не на известном озере Светлом, а на других водоемах.
Раньше на уникальных алтайских озерах зимовали только лебеди-кликуны, но позже стали появляться лебеди-шипуны и малые лебеди. Однако есть и такие птицы, которые остаются в алтайском Лебедином заказнике жить летом. В прошлом году здесь "отдыхали" несколько кликунов, а в этом году орнитологи зафиксировали представителей трех видов лебедей.
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