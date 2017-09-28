Лебеди раньше срока вернулись зимовать на алтайские озера

В Лебедином заказнике. Сентябрь 2017 года. Фото: Алексей Эбель vk.com/ornitoexur. В Лебедином заказнике. Сентябрь 2017 года. Фото: Алексей Эбель vk.com/ornitoexur. В Лебедином заказнике. Сентябрь 2017 года. Фото: Алексей Эбель vk.com/ornitoexur. В Лебедином заказнике. Сентябрь 2017 года. Фото: Алексей Эбель vk.com/ornitoexur. В Лебедином заказнике. Сентябрь 2017 года. Фото: Алексей Эбель vk.com/ornitoexur. В Лебедином заказнике. Сентябрь 2017 года. Фото: Алексей Эбель vk.com/ornitoexur. В Лебедином заказнике. Сентябрь 2017 года. Фото: Алексей Эбель vk.com/ornitoexur. В Лебедином заказнике. Сентябрь 2017 года. Фото: Алексей Эбель vk.com/ornitoexur. В Лебедином заказнике. Сентябрь 2017 года. Фото: Алексей Эбель vk.com/ornitoexur.

Снимки с прилетевшими на зимовку птицами выставил в Livejournal алтайский орнитолог и фотограф Алексей Эбель, который увидел и заснял лебедей 26 сентября.

По словам Алексея, пока птицы прилетели в заказник и держатся не на известном озере Светлом, а на других водоемах.

Раньше на уникальных алтайских озерах зимовали только лебеди-кликуны, но позже стали появляться лебеди-шипуны и малые лебеди. Однако есть и такие птицы, которые остаются в алтайском Лебедином заказнике жить летом. В прошлом году здесь "отдыхали" несколько кликунов, а в этом году орнитологи зафиксировали представителей трех видов лебедей.