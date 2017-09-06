В правительстве предлагают запретить продавать россиянам лампы мощностью выше 50 ватт

Антон Инюцын,

заместитель министра энергетики РФ:

Сейчас ограничения действуют для ламп накаливания от 100 ватт. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт.

Чиновник отметил, что на расчеты и проработку ведомством законопроекта в случае положительного решения потребуется несколько месяцев.

Как рассказал Инюцын, за последние пять лет на рынке выросла доля светодиодных ламп с 2 до 28 процентов. При этом наблюдается снижение стоимости энергосберегающих ламп. Замминистра отмечает, что необходимо продолжать создавать условия, чтобы такие лампы стоили полтора-два доллара вместо нынешних 3,5 долларов.

Как признался Антон Инюцын, в России на долю освещения приходится около 13 процентов годового энергопотребления, что, по его мнению, очень много.

Напомним, что запрет на лампы накаливания был принят в 2009 году по инициативе Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал пост президента России.