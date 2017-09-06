В правительстве предлагают запретить продавать россиянам лампы мощностью выше 50 ватт

В министерстве энергетики предлагают запретить в России производить и продавать лампы накаливания мощностью выше 50 ватт, пишет Lenta.ru.
Антон Инюцын,
заместитель министра энергетики РФ:
Сейчас ограничения действуют для ламп накаливания от 100 ватт. Мы рассматриваем возможность пойти дальше и ограничить до 50 ватт.
Чиновник отметил, что на расчеты и проработку ведомством законопроекта в случае положительного решения потребуется несколько месяцев.
Как рассказал Инюцын, за последние пять лет на рынке выросла доля светодиодных ламп с 2 до 28 процентов. При этом наблюдается снижение стоимости энергосберегающих ламп. Замминистра отмечает, что необходимо продолжать создавать условия, чтобы такие лампы стоили полтора-два доллара вместо нынешних 3,5 долларов.
Как признался Антон Инюцын, в России на долю освещения приходится около 13 процентов годового энергопотребления, что, по его мнению, очень много.
Напомним, что запрет на лампы накаливания был принят в 2009 году по инициативе Дмитрия Медведева, который на тот момент занимал пост президента России.
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