Экс-депутат АКЗС Стелла Штань возглавила новую компанию

Как пояснила altapress.ru Стелла Штань, "Правовой центр "Стратегия" специализируется на земельных отношениях, вопросах местного самоуправления и правовом регулировании концессионных соглашений.

Стелла Штань работала замглавы администрации Барнаула по правовым и кадровым вопросам в 1994-2004 годах. В 2008 году была избрана депутатом АКЗС пятого созыва, в котором возглавила комитет по местному самоуправлению, а в 2011 году — депутатом АКЗС шестого созыва. В шестом созыве она работала зампредседателя комитета по местному самоуправлению и зампредседателя фракции "Единая Россия".

Стелла Штань не участвовала в новых выборах в АКЗС в 2016 году и некоторое время была руководителем управления по работе с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников АлтГУ. Но сейчас она ушла из классического университета и занялась юридической практикой.

По данным ЕГРЮЛ, "Правовой центр "Стратегия" зарегистрирован 14 марта 2017 года.