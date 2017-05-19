Экс-депутат АКЗС Стелла Штань возглавила новую компанию

Стелла Штань, депутат АКЗС пятого и шестого созывов, долгое время работавшая вице-мэром Барнаула по правовым вопросам, создала юридическую компанию "Правовой центр "Стратегия". Штань сама возглавила эту компанию.
Как пояснила altapress.ru Стелла Штань, "Правовой центр "Стратегия" специализируется на земельных отношениях, вопросах местного самоуправления и правовом регулировании концессионных соглашений.
Стелла Штань работала замглавы администрации Барнаула по правовым и кадровым вопросам в 1994-2004 годах. В 2008 году была избрана депутатом АКЗС пятого созыва, в котором возглавила комитет по местному самоуправлению, а в 2011 году — депутатом АКЗС шестого созыва. В шестом созыве она работала зампредседателя комитета по местному самоуправлению и зампредседателя фракции "Единая Россия".
Стелла Штань не участвовала в новых выборах в АКЗС в 2016 году и некоторое время была руководителем управления по работе с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников АлтГУ. Но сейчас она ушла из классического университета и занялась юридической практикой.
По данным ЕГРЮЛ, "Правовой центр "Стратегия" зарегистрирован 14 марта 2017 года.
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