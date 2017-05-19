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Экс-депутат АКЗС Стелла Штань возглавила новую компанию

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Сегодня, 14:04.
Работа и обучение

Стелла Штань, депутат АКЗС пятого и шестого созывов, долгое время работавшая вице-мэром Барнаула по правовым вопросам, создала юридическую компанию "Правовой центр "Стратегия". Штань сама возглавила эту компанию.

Стелла Штань.
Стелла Штань. Фото : Дмитрий Лямзин.

Как пояснила altapress.ru Стелла Штань, "Правовой центр "Стратегия" специализируется на земельных отношениях, вопросах местного самоуправления и правовом регулировании концессионных соглашений.

Стелла Штань работала замглавы администрации Барнаула по правовым и кадровым вопросам в 1994-2004 годах. В 2008 году была избрана депутатом АКЗС пятого созыва, в котором возглавила комитет по местному самоуправлению, а в 2011 году — депутатом АКЗС шестого созыва. В шестом созыве она работала зампредседателя комитета по местному самоуправлению и зампредседателя фракции "Единая Россия".

Стелла Штань не участвовала в новых выборах в АКЗС в 2016 году и некоторое время была руководителем управления по работе с предприятиями и организациями и трудоустройству выпускников АлтГУ. Но сейчас она ушла из классического университета и занялась юридической практикой.

По данным ЕГРЮЛ, "Правовой центр "Стратегия" зарегистрирован 14 марта 2017 года.

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