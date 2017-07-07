Исследование: каждый десятый выпускник российского вуза может стать безработным

Каждый десятый выпускник российского вуза может стать безработным. Об этом сообщается в докладе аналитического центра при правительстве РФ о сфере образования, пишет РИА Новости. Причина этому — "избыточная квалификация".
Около 10% выпускников могут остаться без работы из-за того, что выпускников на рынке труда много, спрос работодателей на высшее образование сотрудников сохраняется. Переизбыток предложений на рынке труда столь велик, что дипломы о высшем образовании больше навредят, чем помогут молодым людям.
Более того, в исследовании отмечается негативный эффект: сохраняется "образовательный разрыв" между территориями страны на фоне оттока молодежи в агломерации.
Эта проблема усугубляется из-за дисбаланса между спросом на трудовые ресурсы и их предложением на различных уровнях образования. Наряду с переизбытком предложения выпускников вузов (на начало 2017 года оно было больше спросс на 18%) наблюдается недостаток на рынке труда выпускников со средним специальным образованием.
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