Исследование: каждый десятый выпускник российского вуза может стать безработным

Около 10% выпускников могут остаться без работы из-за того, что выпускников на рынке труда много, спрос работодателей на высшее образование сотрудников сохраняется. Переизбыток предложений на рынке труда столь велик, что дипломы о высшем образовании больше навредят, чем помогут молодым людям.

Более того, в исследовании отмечается негативный эффект: сохраняется "образовательный разрыв" между территориями страны на фоне оттока молодежи в агломерации.

Эта проблема усугубляется из-за дисбаланса между спросом на трудовые ресурсы и их предложением на различных уровнях образования. Наряду с переизбытком предложения выпускников вузов (на начало 2017 года оно было больше спросс на 18%) наблюдается недостаток на рынке труда выпускников со средним специальным образованием.