Издательский дом "Работа для Вас" (Барнаул) отмечает День рождения

На рынке труда Алтайского края мы работаем 9 лет. Всё это время деятельность издательства нацелена на решение злободневных социальных задач, таких, как: борьба с безработицей, сохранение благоприятной рабочей занятости, повышение уровня образования, стабильное долгосрочное развитие предприятий региона.

Мы помогаем людям, которые находятся в поиске работы или сотрудников, ориентироваться в потоке информации. Отсеивая ненужное, выделяем самое главное, интересное и полезное, чтобы наш пользователь, читатель, клиент не тратил время впустую, а эффективно и быстро решал свои задачи.

2017 год стал для нас годом больших изменений: полностью обновился сайт, расширяется спектр услуг, как для предприятий, так и для соискателей, появились новые партнеры. Крупнейшие предприятия региона и России выбирают наши площадки для поиска сотрудников.

Не останавливаться на достигнутом, постоянно искать пути развития, совершенствоваться – вот наши главные принципы. Благодаря им Издательский дом "Работа для Вас" (Барнаул) стал одним из лидеров рынка специализированных СМИ и интернет-ресурсов.

Сегодня мы благодарим своих партнеров, клиентов, читателей за то, что прошли этот путь с нами. Спасибо за доверие, за теплые отзывы, за справедливую критику, которая помогла нам стать лучше.

Мы уверены, что вместе сможем положительно влиять на рынок труда региона и создавать благоприятные условия для его развития.

Редакция "Работа для Вас" (Барнаул)

Тел.: (3852) 29-00-14, 29-00-15