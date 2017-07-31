По самой дорогой вакансии июля в Барнауле готовы платить от 150 тысяч рублей

В вакансии не уточняется название компании, поиск ведется через рекрутинговое агентство. Успешный кандидат должен будет заниматься общим руководством компанией, разработкой сбытовой, ценовой и маркетинговой стратегии и так далее.

В число самых высокооплачиваемых вакансий по итогам июля также вошли:

Дивизиональный директор (Алтайский шинный комбинат) — от 120 тыс. рублей

Директор по стратегическому развитию — от 100 тыс. рублей

Начальник отдела продаж ("Магнит") — от 90 тыс. рублей

Web-программист — от 70 тыс. рублей

Шеф-повар ресторана — от 70 тыс. рублей.

Елана Таращук,

руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири: