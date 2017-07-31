По самой дорогой вакансии июля в Барнауле готовы платить от 150 тысяч рублей

Самой дорогой в июле стала вакансия директора фирмы в секторе FMCG (торговля товарами повседневного спроса). Успешному кандидату готовы платить от 150 тыс. рублей на руки, сообщает сайт HeadHunter.
В вакансии не уточняется название компании, поиск ведется через рекрутинговое агентство. Успешный кандидат должен будет заниматься общим руководством компанией, разработкой сбытовой, ценовой и маркетинговой стратегии и так далее.
В число самых высокооплачиваемых вакансий по итогам июля также вошли:
- Дивизиональный директор (Алтайский шинный комбинат) — от 120 тыс. рублей
- Директор по стратегическому развитию — от 100 тыс. рублей
- Начальник отдела продаж ("Магнит") — от 90 тыс. рублей
- Web-программист — от 70 тыс. рублей
- Шеф-повар ресторана — от 70 тыс. рублей.
Елана Таращук,
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири:
Очень часто задают вопрос, на кого стоит пойти учиться, чтобы зарплата была гарантированно высокой? Сразу хочется отметить, что ни одна профессия такой гарантии не дает. При этом, "дорогие" вакансии есть практически в каждой профессиональной сфере. Другое дело, что для того, чтобы смело претендовать на них, соискателям необходимо обладать серьезным опытом в профессии или смежных отраслях. Часто встречается требование о знании английского языка и о "желании у кандидата расти и развиваться профессионально".
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