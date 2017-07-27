Специалисты назвали самые востребованные профессии в Барнауле

Сайт по поиску работы и персонала HeadHunter выяснил, что самые востребованные специалисты в Барнауле — представители сфер продаж, банковских услуг и производства.
В последнее время стабильно растет спрос на строителей, медицинских работников, специалистов транспортной сферы. Снизилась доля вакансий для бухгалтеров, маркетологов и административного персонала.
Исходя из динамики предложений на рынке труда и мнения экспертов,HeadHunter составил топ-5 основных областей, в которых спрос на специалистов в ближайшие годы будет только расти. По данным портала, востребованными в ближайшие годы будут профессии в сфере ИТ, медицины, психологии, экологии и производства.
Елана Таращук,
руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири:
Наверняка, этот список не окончательный, слишком быстро сейчас развиваются многие технологии, чтобы предположить все профессии. При этом, стоит помнить, что можно выбрать самую перспективную профессию, но, если она не нравится человеку, он никогда не будет в ней успешным и востребованным специалистом. И тут уже задача родителей, помочь выбрать профессию своим детям, которая будем именно им по душе.
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