Специалисты назвали самые востребованные профессии в Барнауле

В последнее время стабильно растет спрос на строителей, медицинских работников, специалистов транспортной сферы. Снизилась доля вакансий для бухгалтеров, маркетологов и административного персонала.

Исходя из динамики предложений на рынке труда и мнения экспертов,HeadHunter составил топ-5 основных областей, в которых спрос на специалистов в ближайшие годы будет только расти. По данным портала, востребованными в ближайшие годы будут профессии в сфере ИТ, медицины, психологии, экологии и производства.

Елана Таращук,

руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири: