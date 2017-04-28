Почти половина барнаульцев переживает из-за того, что долго не могут найти работу

Сайт по поиску работы Зарплата.ру опросил барнаульцев и выяснил, как горожане ищут работу. Оказалось, что самым эффективным способом для поиска работы люди считают сайты с вакансиями. Там ищут работу 60% опрошенных. При этом чуть меньше половины переживают из-за того, что долго не могут найти работу.
34% горожан уверены в том, что положительный результат принесут поиски через друзей, знакомых или родственников. 4% готовы довериться центрам занятости, а 2% — газетным объявлениям.
Почти половина респондентов (47%) признались, что во время поиска работы переживают и волнуются. У каждого шестого барнаульца этот процесс вызывает сильный стресс. Почти треть опрошенных спокойно относятся к смене рабочего места, 4% — испытывают приятное волнение, а еще 3% — полны сил и вдохновения.
42% горожан тревожатся из-за низких зарплат, указанных в интересных для них вакансиях. Еще 29% сетуют на малое количество предложений. Четверть опрошенных опасаются нарваться на мошенников, а каждый десятый волнуется, что не сможет влиться в новый коллектив. 43% горожан переживают, что слишком долго не могут найти работу, а 26% боятся, что их уже вообще никуда не возьмут.
В опросе приняли участие 978 барнаульцев.
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