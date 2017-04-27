В Барнауле управляющему баром готовы платить 120 тысяч

Из описания вакансии следует, что управляющий требуется в ресторан "Опера" в здании бывшего развлекательного центра "Колизей" (Красноармейский, 36). Менеджер должен будет руководить персоналом и самим баром. Опыт работы в общепите для кандидата необязателен.

От 80 тыс. до 120 тыс. рублей готовы предложить заместителю гендиректора авиапредприятия по летной работе. Кандидат должен иметь высшее образование и опыт работы 3-5 лет. Успешный соискатель будет отвечать за организацию летной деятельности авиапредприятия.

Также высокую зарплату (от 50 тыс. до 120 тыс. рублей) готовы платить автослесарю-мотористу. В объявлении обещают предоставить комнату отдыха с кроватями, душем и чайником, но уточняют, что не примут человека с вредными привычками.

От 50 тыс. до 100 тыс. рублей может получать программист 1С. Правда, в самом объявлении уточняют, что зарплата определяется по итогам собеседования и может составить от 15 тыс. рублей и выше.

Также в пятерку самых высокооплачиваемых вошла вакансия инженера-замерщика мебели. Он может получать от 40 тыс. до 80 тыс. рублей. В объявлении уточняется, что требуется торговый представитель с функцией замерщика.