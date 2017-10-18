Российское правительство утвердило выходные дни в 2018 году. Как отдыхаем на праздники

10 дневные каникулы ждут граждан России на Новый год и Рождество: с 30 декабря 2017 года по 8 января 2018 года.

3 дня будем отдыхать на День Защитника Отечества с 23 по 25 февраля.

4 выходных с 8 по 11 марта на Международный женский день.

4 дня отдыха с 29 апреля по 2 мая на праздник Весны и Труда.

Только 1 день будем отдыхать на День Победы 9 мая.

3 дня 10 по 12 июня выходных на праздник Дня России.

3 дня отдыха с 3 по 5 ноября на День народного единства.

Как переносят выходные дни

Для этого правительство предложило сделать следующие переносы в календаре: выходной день в субботу 6 января 2018 года будет перенесен на пятницу 9 марта. С воскресенья 7 января на среду 2 мая, с субботы 28 апреля на понедельник 30 апреля, с субботы 9 июня на понедельник 11 июня и с субботы 29 декабря на понедельник 31 декабря.

Когда будем работать 6 дней в неделю

Получается, что последняя рабочая неделя апреля будет шестидневной: работаем с 23 апреля (понедельник) по 28 апреля (суббота). То же самое произойдет в июне, тут придется работать с 4 июня (понедельник) по 9 июня (суббота). Также шестидневка будет и в конце декабря: с 24 декабря (понедельник) по 29 декабря (суббота).