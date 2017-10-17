Как отдыхаем в ноябре 2017: сколько будет праздничных дней

Сегодня, 15:54.
Жизнь

В начале ноября 2017 россиян ждут три выходных дня подряд. Это связано с тем, что 4 ноября в России празднуют День народного единства. 

Россияне отпраздновали День народного единства.
Россияне отпраздновали День народного единства. Фото: instagram.com/anonsomsk.
Почему будет три выходных подряд?

4 ноября выпадает на субботу. Поэтому выходной переносится на 6 ноября — это будет понедельник. Таким образом россияне получат три праздничных дня: с субботы по понедельник.

В некоторых организациях и пятница, 3 ноября, может быть предпраздничной, поэтому сотрудники получат сокращенный рабочий день.

Что празднуем 4 ноября?

Многие россияне до сих пор не знают, что отмечают 4 ноября, так как это относительно новый праздник и не совсем однозначный. Его ввели в честь событий 1612 года, когда бойцы народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли "Китай-город". После этого поляки, захватившие Москву отступили и вскоре покинули столицу. Эта дата считается поворотным моментом в российской истории: она знаменует окончание смутного времени.

Будет ли выходной 7 ноября?

Нет. Несмотря на то, что 7 ноября (по новому стилю), исполнится 100 лет с момента Великой Октябрьской революции, этот день уже давно является рабочим.

Что еще отмечают 4 ноября?
  • День Казанской иконы Божьей Матери
  • Всемирный день мужчин
  • День национального единства в Италии
В какие дни россияне смогут отдохнуть?

Выходные дни в начале ноября:

  • 4 ноября (суббота)
  • 5 ноября (воскресенье)
  • 6 ноября (понедельник)

Остальные выходные дни в ноябре выпадают на обычные субботы и воскресенья.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Смотрите также
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров