Как отдыхаем в ноябре 2017: сколько будет праздничных дней

Почему будет три выходных подряд?

4 ноября выпадает на субботу. Поэтому выходной переносится на 6 ноября — это будет понедельник. Таким образом россияне получат три праздничных дня: с субботы по понедельник.

В некоторых организациях и пятница, 3 ноября, может быть предпраздничной, поэтому сотрудники получат сокращенный рабочий день.