Как отдыхаем в ноябре 2017: сколько будет праздничных дней

В начале ноября 2017 россиян ждут три выходных дня подряд. Это связано с тем, что 4 ноября в России празднуют День народного единства.
4 ноября выпадает на субботу. Поэтому выходной переносится на 6 ноября — это будет понедельник. Таким образом россияне получат три праздничных дня: с субботы по понедельник.
В некоторых организациях и пятница, 3 ноября, может быть предпраздничной, поэтому сотрудники получат сокращенный рабочий день.
Многие россияне до сих пор не знают, что отмечают 4 ноября, так как это относительно новый праздник и не совсем однозначный. Его ввели в честь событий 1612 года, когда бойцы народного ополчения под руководством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли "Китай-город". После этого поляки, захватившие Москву отступили и вскоре покинули столицу. Эта дата считается поворотным моментом в российской истории: она знаменует окончание смутного времени.
Нет. Несмотря на то, что 7 ноября (по новому стилю), исполнится 100 лет с момента Великой Октябрьской революции, этот день уже давно является рабочим.
- День Казанской иконы Божьей Матери
- Всемирный день мужчин
- День национального единства в Италии
Выходные дни в начале ноября:
- 4 ноября (суббота)
- 5 ноября (воскресенье)
- 6 ноября (понедельник)
Остальные выходные дни в ноябре выпадают на обычные субботы и воскресенья.
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