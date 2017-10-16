В Алтайском крае опять выросла зарплата. Кто получает больше всех?

Больше всего в августе зарабатывали те, кто трудятся на железной дороге. Так в грузовых перевозках средняя заработная плата составила 42 861 руб. (пассажирские перевозки — 39 953 руб.).

На втором месте — специалисты из финансовой и страховой деятельности. Здесь средняя зарплата в августе была 42 234 руб.

Далее идут работники сферы добычи полезных ископаемых — 36 953 руб.

Работающие на производстве автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов зарабатывали в августе 33 467 руб. А в производстве прочих автотранспортных средств и оборудования средняя зарплата была 32 789 руб.

У работников металлургии зарплата в августе была 31 171 руб.

Чиновники и силовики, в среднем, в августе зарабатывали 30 808 руб.

Меньше всего, по данным крайстата, зарабатывают те, кто трудится в гостиничном бизнесе и в сфере общественного питания. Здесь средняя зарплата была 11 415 руб.

В процентном отношении высокий прирост заработной платы отмечается в реальном секторе экономики: в сельском хозяйстве — на 10,5%, обрабатывающих производствах — на 9,1%, в том числе металлургическом производстве — на 27,7%, производстве лекарственных средств и материалов — на 13,5%, прочей неметаллической минеральной продукции — на 14,9%, машин и оборудования — на 11,5%, химических веществ — на 9,7%, резиновых и пластмассовых изделий — на 9,5%, пищевой и перерабатывающей промышленности — на 7,1%.

В непроизводственном секторе экономики динамика роста заработной платы продолжает опережать среднекраевую: в сфере образования (109,7%), спорта, отдыха и развлечений (107,1%), деятельности гостиниц и предприятий общественного питания (106%), по операциям с недвижимым имуществом (113,2%).