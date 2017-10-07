Владелец барнаульского ЧОПа четыре месяца не платил охраннику зарплату

СУ СКР по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении директора одного из частных охранных предприятий Барнаула. Мужчину обвиняют в невыплате заработной платы свыше двух месяцев, совершенной из корысти.
По данным следствия, директор ЧОПа нарушил конституционное право работника на вознаграждение за труд, и в период с сентября по декабрь 2015 года не выплачивал охраннику заработную плату. Общая сумма задолженности составила более 23 тысяч рублей.
Следствие выяснило, что у обвиняемого имелась возможность для погашения задолженности, но директор ЧОПа вкладывал деньги в обеспечение повседневной работы, а также расходовал их по собственному усмотрению.
Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.
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