Владелец барнаульского ЧОПа четыре месяца не платил охраннику зарплату

По данным следствия, директор ЧОПа нарушил конституционное право работника на вознаграждение за труд, и в период с сентября по декабрь 2015 года не выплачивал охраннику заработную плату. Общая сумма задолженности составила более 23 тысяч рублей.

Следствие выяснило, что у обвиняемого имелась возможность для погашения задолженности, но директор ЧОПа вкладывал деньги в обеспечение повседневной работы, а также расходовал их по собственному усмотрению.

Уголовное дело с обвинительным заключением направили в суд.