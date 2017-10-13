В Барнауле отмечен небывалый рост числа вакансий

Елана Таращук, руководитель пресс-службы HeadHunter по Сибири, рассказала altapress.ru, что в Барнауле в 2015-2016 годах наблюдалась спокойная динамика по вакансиям из-за неблагоприятных экономических условий, с которыми столкнулись компании. Сейчас на рынке труда происходит оживление, потому что бизнес адаптировался к экономической ситуации.

Елана Таращук,

руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО:

Еще появилась новая тенденция: раньше работодатели искали специалистов рабочих специальностей преимущественно через печатные издания. Сейчас эти объявления переходят в интернет. В последние полтора года их число сильно выросло, что тоже сказалось на динамике вакансий.

"Ведомости", со ссылкой на кадровое агентство "Юнити", сообщают, что в целом по России количество вакансий в базе рекрутеров в сентябре-октябре выросло на 15-20%. Компании поняли, что ждать бурного экономического роста не стоит и начали закрывать те позиции, наем на которые долго откладывали.

По данным "Ведомостей", работодатели предлагают оклады на 20-30% меньше, чем два года назад, а бонусную часть обещают больше. При этом KPI ставят такой, что эти бонусы заработать практически невозможно.

Елана Таращук говорит, что эта тенденция в Барнауле не наблюдается. Средняя зарплата в городе держится на одном уровне уже несколько лет.

Елана Таращук,

руководитель пресс-службы HeadHunter по СФО:

В Барнауле средний уровень вознаграждения — 25 тыс. рублей, и он не меняется уже четыре года. Компании не предлагают меньше, но и роста зарплат не происходит. По ощущениям работников, по уровню покупательской способности, зарплаты становятся меньше, потому что за прошедшее время их "съела" инфляция.

Эксперты "Ведомостей" констатируют, что сейчас российские компании ищут "сотрудников-супергероев", которые способны продавать в неблагоприятных условиях, быстро принимают решения, умеют мыслить стратегически и доводить начатое до конца.

Елана Таращук утверждает, что в Барнауле работодатели отчаялись найти таких специалистов за предыдущие два года. По ее словам, вакансии для "мастеров на все руки" сейчас нет, потому что в компаниях поняли, что найти таких сотрудников за небольшие деньги сложно.

Елана Таращук,

руководитель пресс-службы HeadHunter по ФО:

Работодатели предпочитают взять качественных сотрудников на важные для бизнеса вакансии, а начинающих на менее важные. Все констатируют, что хороших кадров на рынке больше не становится. Работодатели стремятся удерживать ключевых сотрудников всеми силами. А спрос на начинающих упал на 2-4% по Сибири.

По словам Еланы Таращук, рынок труда по-разному реагировал на кризисы 2008 и 2015 годов. В 2008 году в первую очередь сокращали пиарщиков и маркетологов. А в 2015 году маркетологов наоборот искали. Требовались специалисты, способные заранее просчитать, проанализировать эффективность тех или иных ходов, акций и так далее. Сейчас спрос на них снизился — видимо, те, кто хотел нанять их, уже сделали это.