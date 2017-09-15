Как знаменитому барнаульскому ресторану "Русский чай" возвращают исторический образ

Дом Шадрины построили в начале прошлого века на ул. Гоголевской, 85. Сейчас это проспект Красноармейский, 85. В нем проживали семьи двух братьев. Скорее всего сосновый сруб возвела артель плотников, которые тогда строили в городе деревянные дома. Их приемы видны и на других деревянных срубах Барнаула, отметил Деринг.

Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов. Реставрация дома купцов Шадриных. Фото : Олег Богданов.

Сейчас бревна очистили от копоти и грязи, от чего их поверхность значительно посветлела. Рабочие заполнили щели в отдельных лесинах специальными мастиками, которые предотвращают попадание внутрь влаги и защищают дерево от разрушения. На следующем этапе их покроют прозрачным составом. Благодаря этому сохранится уникальная фактура исторического дерева, но при этом оно будет защищено.

"Дому купцов Шадриных уже почти сто лет, но он до сих пор стоит и на самом деле в этом нет ничего необычного. Все дело в материале и принципах его обработки. Во-первых, сто лет назад дерево было здоровым, а сейчас экология негативно отражается на его свойствах и, соответственно, сроке службы. Во-вторых, тогда бревна для сруба не распиливали, а срубали и затем обрабатывали топором и другими подобными инструментами. За счет этого волокна древесины сминались, запекались смолой, закупоривая поры дерева и защищая его от влаги и, соответственно, разрушения", — рассказал Александр Деринг.

Толщина уличной стены сруба — около 20 см. Изнутри его покрывали дранкой — это тонкие дощечки, приколоченные так, что получалась сетка. Сверху ее закрывали штукатуркой.

"Этого было достаточно, чтобы в помещениях было тепло. Свойство дерева особенные: когда на улице холодно, а в доме тепло, то бревно промерзает только наполовину. Точка росы остается внутри него, поэтому стена не мокнет. Но важно, чтобы комнаты в деревянном срубе были маленькими и хорошо отапливались", — отметил Деринг.

Сейчас дом купцов Шадриных реставрируют. Рабочие вынесли перегородки-новоделы, сняли полы, потолки, коммуникации, сантехнику. Им предстоит заменить сгнившие фрагменты сруба, выровнять и укрепить стены и перегородки.

"Дом сильно пострадал от пожара в 1970 годах, — рассказал архитектор. — Думаю, он произошел из-за неаккуратного обращения с отопительными приборами. Но дом восстановили. Уже тогда понимали архитектурную ценность этого деревянного сруба с его великолепной резьбой. Конечно, то восстановление нельзя назвать реставрацией. Это был просто ремонт".

Сейчас, когда рабочие сняли штукатурку до дранки, стало видно, что сруб словно вложили в металлические рамки балок и колонн. Это было ошибкой, считает архитектор: "Металл и дерево — разные по свойствам материалы. Все это не добавило долголетия постройке". Но решение таким образом стянуть сруб принято не просто так. Одновременно с реставрацией после пожара здание перестроили под ресторан. Для этого убрали часть внутренних перегородок, снесли одну из лестниц. "Конечно, дом пришлось укреплять", — уточнил Деринг.

По словам Александра Деринга, собственник здания после реставрации планирует сдать его в аренду под общепит. Скорее всего в "Русском чае" обоснуется "Кинза и мята". На первом этаже предложат формат фастфуда, а на втором — ресторан.

Но когда можно будет посетить заведения не известно. Реставрационные работы идут медленно. По оценкам Деринга они выполнены лишь на 50%.

Справка

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В исторических архивах сохранилось объявление купцов Шадриных, из которого становится понятно, что предприниматели занимались разнообразным бизнесом. Например, они били сливочное масло, которое было настолько хорошего качества, что его удостоили бронзовой медали на одной из сельско-хозяйственной выставок того времени. Еще Шадрины торговали мануфактурными товарами, скобяными изделиями, парфюмерией, земледельческими машинами и многим другим.

Дом купцов Шадриных — это исторический памятник федерального значения, один из наиболее интересных примеров деревянного зодчества в Сибири. Его построили в 1913, по другим данным в 1914 году. По первоначальному проекту на первом этаже предполагалось построить две квартиры по 3 комнаты в каждой, кухню, дворовые сооружения, помещение для кучеров, баню и помещение для коней. На втором этаже — 7 комнат, две из которых больше других по размерам. В начале правления советской власти в помещении расположили детский дом, но в 1976 году случился сильный пожар, и пришлось провести реконструкцию здания.