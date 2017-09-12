Лучше спортзал, чем больница: как ведут здоровый образ жизни самые активные пенсионеры Алтая

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Бабушка, шпагат!

Ранним утром 29 августа Валентина Бородина бодро шагает по стадиону. Сегодня ей предстоит важный матч: в команде Алейского округа она главный игрок в настольный теннис. Соперники у женщины серьезные, поэтому надо быть во всеоружии. Чтобы зарядиться энергией на предстоящий бой, сразу по пробуждении пенсионерка взбодрилась холодным душем. Рассказывает, что ее примеру никто больше не последовал. Струсили даже мужчины.

Вообще здоровый образ жизни наша героиня вела всегда. В детстве этому способствовал ее отец. Маленькую Валю он поставил на лыжи, показал простые гимнастические упражнения. Так и пошло. В школьные годы Валентина Бородина была лучшей во многих спортивных дисциплинах, но отдавала предпочтение легкой атлетике. Позже она стала кандидатом в мастера спорта по толканию ядра.

С выходом на пенсию свободного времени для занятий физкультурой у женщины стало больше. Сейчас четыре раза в неделю она ходит в тренажерный зал. Мало того, Валентина Николаевна — единственная в Алейске пенсионерка, которая здесь занимается.

Правда, ее саму это ничуть не смущает. Женщина спокойно жмет 60-килограммовую штангу от груди и дает советы другим занимающимся. У молодежи спортивная пенсионерка в фаворе.

Дома у нашей героини собран еще один спортзал, здесь есть все, что может понадобиться для самостоятельных тренировок. "Моя дочка говорит, что мне и тренажерка не нужна, дом давно стал маленьким спортзалом. А я ей всегда отвечаю: “Лучше пусть у нас будет спортзал, чем больница”", — рассказывает женщина.

Еще одним увлечением Валентины Бородиной является настольный теннис. Она говорит, что в молодости считала себя чуть ли не асом в этом виде спорта. Но сейчас понимает: мастерство приходит с годами. В Алейске у Валентины Николаевны есть три спарринг-партнера. Причем все они мужчины. Обыграть резвую бабушку у них пока не получается.

Валентина Бородина делится слагаемыми своего хорошего самочувствия. Первое, по ее словам, это движение: регулярный бег, ходьба и плавание. Второе — силовые тренировки. Третье — гимнастика. Несмотря на свой возраст, наша героиня спокойно садится на шпагат.

Она признается: пенсионерские "болячки" пока ее обходят стороной. Правда, три года назад Валентина Николаевна сломала ногу, после чего в голеностоп пришлось вставить эндопротез. Как только прошло время реабилитации, активная пенсионерка начала заниматься физкультурой с удвоенной силой. "А как к этому относятся врачи?" — спросили мы. "Не знаю, я к ним не хожу", — смеется она.

Лыжница и бегунья

У еще одной участницы спартакиады пенсионеров — 63-летней Веры Нестеровой из Бийска — энергетика тоже зашкаливает. Еще пару лет назад она участвовала сразу в нескольких видах спорта: давала жару на беговой дорожке, метко стреляла и побеждала в эстафете. В этом году решила сконцентрироваться только на стрельбе. "В легкой атлетике меня опередили 55-летние молодухи", — рассказывает она.

Увлекавшаяся с молодости полиатлоном Вера Михайловна и сейчас не представляет свою жизнь без бега. Утро у нее начинается с гимнастики и пробежки. А далее — поездка в сад. "Поковырялся в земле — и настроение улучшилось", — смеется она.

А еще Вера Нестерова — заядлый автомобилист. Несмотря на свой возраст, она отлично водит машину, без которой жизни не представляет. Признается, что по ее вине ДТП никогда не было.

В зимнее время у нашей героини на первом месте лыжи и плавание. В этом году за 25 посещений бассейна она "намотала" почти 50 километров на воде. Даже не всем молодым покоряются такие дистанции. Еще 50 километров, но уже за раз, Вера Нестерова прошла на лыжах, став одним из самых возрастных участников Белокурихинского лыжного марафона-2017 компании "Мария-Ра". "Впечатления у меня были самые положительные, — вспоминает Вера Нестерова. — Хорошая организация, погода, трасса великолепная. На финише прекрасно встречали — ты приезжаешь, сил не осталось, а тут такой теплый прием. Здорово, что у нас в Алтайском крае есть подобные мероприятия".

Гуру гири

Заводиле команды Рубцовского округа Виктору Слепцову 70 лет. В этом году спартакиада у него особенная. Мужчине помимо своих коронных видов спорта — дартса, стрельбы и прыжков с места — пришлось заняться бегом. Так случилось, что коллега по команде, который у рубцовчан всегда был штатным бегуном, в этом году увлекся собиранием грибов и променял спорт на лисички с опятами.

Виктору Слепцову 800 метров дистанции дались тяжело. Из шести стартовавших участников он пришел пятым. И, как оказалось, последним. Бежавший в самом хвосте пелотона старичок, которого болельщики поддерживали криками "Давай, Трофимыч", до финиша так и не добрался, сойдя с дорожки. Пытаясь перевести дух, Виктор Слепцов признается: "Трудно быть пятым, когда всегда был первым". За семь последних спартакиад в каком-либо из представленных видов спорта он всегда брал золото.

Физкультурой Виктор Слепцов занимался с самого детства. Тогда в провинциальном Рубцовске со спортивными объектами было туго. Все, что необходимо, дети делали своими руками. "В шесть лет я начал увлекаться шашками, — вспоминает мужчина. — Специализированных школ тогда не было, и мы сами организовывали турниры. Потом во дворе у нас появились футбол, хоккей. Играли даже в большой теннис. Ракетки делали из дерева".

В школе Виктор Слепцов занялся многоборьем, особо ему удавались плавание и броски снаряда. Вспоминает, что как-то на соревнованиях в Барнауле он так далеко запустил гранату, что она улетела в зеленую зону стадиона. Судьи были в недоумении и, почесав затылки, решили сократить спортсменам разбег.

Появившаяся впоследствии семья и маленькие дети у нашего героя занятиям спортом не мешали. "Я выходил гулять с коляской на стадион. Ставил ее у беговой дорожки — и вперед, наматывать круги. Бегу и прислушиваюсь, не захныкала ли дочь", — рассказывает он.

За прошедшие годы у Виктора Слепцова было немало спортивных достижений. 300 различных грамот — тому красноречивое доказательство. В 2011 году вместе с именитым бегуном Сергеем Шубенковым он был признан лучшим спортсменом края. Правда, с приставкой "ветеран".

Виктор Слепцов говорит, что в последние годы собирать команду активных бабушек и дедушек становится все сложнее. Большая часть пенсионеров отдают предпочтение телешоу с Андреем Малаховым, нежели здоровому образу жизни. Мужчина полагает, это в корне неправильно. По его словам, начать заниматься физкультурой никогда не поздно. Главное — не сдаваться при первой же возможности. Кстати, сам Виктор Слепцов тому прекрасное доказательство. Гиревым спортом, в котором было завоевано больше всего титулов как на российском, так и мировом уровне, он увлекся только в 55 лет.

Валентина Бородина. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. Валентина Бородина. Фото : Олег Богданов. Вера Нестерова. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. Валентина Бородина. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов. На традиционной краевой спартакиаде пенсионеров. Фото : Олег Богданов.

Комментарий эксперта

Елена Недобиткова,

врач спортивной медицины:

Пожилой возраст не является показанием к тому, чтобы не заниматься спортом. Главные плюсы активного образа жизни для этой категории людей заключаются в поддержании хорошего состояния дыхательной, сердечно-сосудистой систем, укреплении мышц и суставов. При этом надо помнить, что в пожилом возрасте нужно регулярно посещать врача, даже если кажется, что ничего не болит. Только специалист может посоветовать адекватную возрасту физическую нагрузку. Также людям пожилого возраста необходимо использовать основные методы самоконтроля: оценивать общее самочувствие, свое настроение, работоспособность, контролировать такие показатели организма, как пульс, частота дыхания, артериальное давление.

Факт

Краевая спартакиада пенсионеров в этом году прошла уже в седьмой раз. Ее участниками стали восемь команд — из Бийского, Алейского, Заринского, Каменского, Рубцовского, Славгородского округов, Павловского района и Барнаула. По регламенту в каждой команде могло выступать не более 18 человек. В программе соревнований значились волейбол, легкая атлетика, стрельба, настольный теннис, плавание, дартс и комбинированная эстафета, больше похожая на веселые старты. Кроме того, у каждого из участников спартакиады была возможность сдать нормы ГТО. Если это делали все члены команды, им начислялись дополнительные очки. По итогам двух дней соревнований золото завоевали пенсионеры Барнаула, серебро досталось Бийскому округу, бронза — Заринскому.