На что алтайские власти потратят сакральные миллиарды федеральной поддержки

100 млрд

Впервые доходы и, соответственно, расходы консолидированного бюджета Алтайского края (совокупная казна региона и муниципалитетов) превысят 100 млрд руб­лей. Собственные поступления составят 65 млрд рублей, из вышестоящих бюджетов — 35,2 млрд. Председатель краевого Заксобрания Александр Романенко назвал 100 млрд "историческим рубежом", а лидер фракции "Справедливая Россия" Александр Молотов — "сакральной цифрой".

Алтайский край — в топ-5 по федеральной поддержке

В 2018 году регион получит только дотаций из вышестоящего бюджета 27,1 млрд рублей. А общая сумма поддержки — 35,2 млрд. Никогда объем федеральной помощи краю не был таким большим. Больше Алтайского края дотации получат лишь Дагестан (59 млрд), Якутия (44 млрд) и Камчатский край (39,4 млрд). На 100 млн меньше нашего региона получит Чечня. "При этом необходимо отметить, что удельный вес собственных доходов вырос и составляет 65% в общем объеме доходов консолидированного бюджета", — отметил Владимир Притупов.

Попадание в топ-5 произошло, утверждают в правительстве края, из-за взвешенной бюджетной политики, которую регион ведет на протяжении многих лет. В первую очередь — из-за низкого долга: край занимает редко, немного и вовремя рассчитывается. Еще в середине года губернатор рассказывал, что изменились подходы в правительстве и теперь рачительное финансовое поведение будет поощряться.

Расходы на зарплату бюджетникам возрастут на 12%

Это будет сделано в рамках выполнения так называемых майских указов президента 2012 года. Самые слабые позиции в этом вопросе у работников детсадов и учреждений допобразования. Причем не только в Алтайском крае, но и в целом по стране. В том числе с этим связано серьезное повышение расходов в краевом бюджете на раздел "Образование": на школы — на 12%, на детсады — на 27%.

Дорожный фонд составит 7,6 млрд рублей

В прошлогоднем проекте эта цифра была на 800 млн рублей меньше. Но расходы на дорожное строительство в итоге в 2017 году составили порядка 12,5 млрд рублей благодаря средствам, которые "подкидывал" федеральный центр для реализации различных программ. Около 400 млн на дороги дополнительно получат муниципалитеты региона из краевой казны, сообщил Притупов.

Начнется реализация программы "85х85"

В три раза вырастут расходы бюджета края на учебники и учебную литературу.

Средства на это предполагается выделить из предусмотренных проектом бюджета капитальных вложений. Общий их объем в 2018 году составит 4,2 млрд рублей, это на уровне текущего года. Средства направят в том числе на завершение строительства или ремонта объектов, входящих в программу "80х80" (их несколько десятков). Ранее вице-премьер алтайского правительства Виталий Снесарь заявлял, что в 2018 году планируются работы в онкодиспансере Бийска, поликлиниках в Алтайском, Советском и Ребрихе, школе в Ларичихе.

О том, что программа "80х80" может получить продолжение, стало известно в январе 2017 года, губернатор края Александр Карлин заявил о ней на ежегодном отчете: "Думали, отпразднуем 80-летие — и все? И потом будем мучиться головной болью до следующего юбилея? Ничего подобного. Будем работать. И объектов будет больше. 2018 год станет годом сопряжения программ “80х80” и “85х85”. В приоритет будем брать те территории, где выполнили обязательства по “80х80” на ранних этапах".

Сельское хозяйство

Пока не определен точный размер расходов на развитие сельского хозяйства в регионе. Сейчас в проекте бюджета значится цифра 2,1 млрд (против 3,8 млрд в 2017 году). Однако Владимир Притупов пояснил, что это не окончательная сумма: сейчас в проекте федерального бюджета обозначена только общая цифра поддержки аграриев в регионах, понимание, какому субъекту сколько достанется, появится лишь ко второму чтению. Вот тогда и станет ясно, на какой объем помощи смогут рассчитывать алтайские сельхозпроизводители.

Помощь муниципалитетам

Финансовая помощь городам, районам, поселениям в 2018 году составит 20,9 млрд рублей, сообщил Притупов. Это на 13% больше, чем изначально предусматривали на 2017 год.

Отдали на расплату

Города, районы и поселения Алтайского края получат в этом году дополнительные 2 млрд рублей на погашение долгов по налогам, по платежам в социальные фонды и по бюджетным и коммерческим кредитам, сообщили altapress.ru в региональном минфине. Решение о выделении помощи муниципалитетам принял губернатор Александр Карлин. Это беспрецедентное решение: до этого подобные суммы на такие цели не выделялись.

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16 октября глава департамента информационной политики Андрей Ляпунов сообщил на странице в Facebook, что "губернатор принял решение о выделение около 2 млрд рублей из краевого бюджета муниципалитетам для ликвидации их бюджетной задолженности". На ноябрьской сессии депутаты краевого Заксобрания рассмотрят соответствующие поправки в бюджет.

В минфине пока не смогли сообщить, какие именно суммы получит каждый муниципалитет. Однако пояснили, что, благодаря этой помощи города, районы и поселения смогут полностью погасить долги по страховым взносам во внебюджетные фонды и по уплате налогов, частично — задолженность за полученный из резервного запаса уголь. Также, сообщили в минфине, существенно снизится объем долга по бюджетным и коммерческим кредитам. Муниципалитеты, не имеющие задолженности (есть и такие), направят полученные средства на выполнение текущих обязательств.

Всего на 1 октября 2017 года объем долга муниципалитетов по бюджетным кредитам (перед краем) составлял 1,364 млрд рублей. Планируется реструктурировать задолженность 35 из них на сумму 303 млн рублей.

Власти говорят: краевая поддержка позволит "вздохнуть" муниципалитетам, высвободить собственные средства и перенаправить их на первоочередные расходы. В минфине подчеркивают: главная задача — сохранить полученный эффект и не допускать в дальнейшем возникновения и роста задолженности.