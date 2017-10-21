Первые расходы на программу "85х85" в Алтайском крае начнутся уже в 2018 году

Всего объем капитальных вложений на 2018 год запланирован в сумме 4,2 млрд рублей. По словам Владимира Притупова, это на уровне 2017 года.

Средства в рамках краевой адресной инвестпрограммы направят в том числе на завершение строительства или ремонта объектов, входящих в программу "80х80". Речь, например, идет о новых школах в Барнауле и других муниципалитетах.

Напомним, в рамках программы в крае должны построить с нуля или отремонтировать 80 социально значимых объектов во всех городах и районах края. Изначально планировалось, что работы завершатся к юбилею региона (в этом году), но кризис внес коррективы, и сроки пришлось продлить. Общий объем муниципальных и госинвестиций по программе составляет несколько десятков миллиардов рублей.

На 1 января 2017 года полностью работы были завершены на 16 объектах. Еще около 10 планируется сдать полностью до конца года. Остальные объекты — переходящие: работы на них либо уже идут (десятки проектов), либо начнутся в ближайшее время. Ранее вице-премьер алтайского правительства Виталий Снесарь заявлял, что среди объектов программы, которые завершат в 2018 году, — онкодиспансер в Бийске, поликлиники в райцентрах Алтайское, Советское и Ребриха, школа в Ларичихе Тальменского района.

О том, что программа может получить продолжение, стало известно в январе 2017 года, когда губернатор края Александр Карлин на ежегодном отчете заявил о ней.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края: