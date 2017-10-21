Первые расходы на программу "85х85" в Алтайском крае начнутся уже в 2018 году

В 2018 году власти Алтайского края начнут подготовку к реализации программы "85х85". Средства на это предполагается выделить из капитальных вложений, предусмотренных проектом регионального бюджета на следующий год. Об этом altapress.ru рассказал министр финансов Алтайского края Владимир Притупов.
Всего объем капитальных вложений на 2018 год запланирован в сумме 4,2 млрд рублей. По словам Владимира Притупова, это на уровне 2017 года.
Средства в рамках краевой адресной инвестпрограммы направят в том числе на завершение строительства или ремонта объектов, входящих в программу "80х80". Речь, например, идет о новых школах в Барнауле и других муниципалитетах.
Напомним, в рамках программы в крае должны построить с нуля или отремонтировать 80 социально значимых объектов во всех городах и районах края. Изначально планировалось, что работы завершатся к юбилею региона (в этом году), но кризис внес коррективы, и сроки пришлось продлить. Общий объем муниципальных и госинвестиций по программе составляет несколько десятков миллиардов рублей.
На 1 января 2017 года полностью работы были завершены на 16 объектах. Еще около 10 планируется сдать полностью до конца года. Остальные объекты — переходящие: работы на них либо уже идут (десятки проектов), либо начнутся в ближайшее время. Ранее вице-премьер алтайского правительства Виталий Снесарь заявлял, что среди объектов программы, которые завершат в 2018 году, — онкодиспансер в Бийске, поликлиники в райцентрах Алтайское, Советское и Ребриха, школа в Ларичихе Тальменского района.
О том, что программа может получить продолжение, стало известно в январе 2017 года, когда губернатор края Александр Карлин на ежегодном отчете заявил о ней.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
Думали, отпразднуем 80-летие — и все? И потом будем мучиться головной болью до следующего юбилея? Ничего подобного. Будем работать. И объектов будет больше. 2018 год станет годом сопряжения программ "80х80" и "85х85". В приоритет будем брать те территории, где выполнили обязательства по "80х80" на ранних этапах.
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