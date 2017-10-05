В барнаульском районе новостроек вместо огромной школы построят типовую маленькую

Информацию об аукционе разместили на сайте РТС-Тендер. Здесь сказано, что он состоится 23 октября. Победителю в первую очередь предстоит построить кирпичную школу на 550 учащихся, а во вторую — здание бассейна. Кроме того, на школьном дворе должны появиться стадион, спортивные и метеорологическая площадки, сад и огород, площадка для линеек и подсобные здания. Финансируют проект из краевого и городского бюджетов: запланировано максимум 447,9 млн рублей.

Как пояснили altapress.ru в городском комитете по образованию, это будет типовая школа — такая же, как запущенная 1 сентября в квартале "Дружном". Ранее на Сиреневой администрация Барнаула планировала построить школу на 1100 мест. Проект также должны были финансировать в рамках адресной инвестиционной программы Барнаула на 2017-2019 годы: выделяли 953,9 млн рублей.

Для строительства большой школы готовили специальный проект четырехэтажного здания. Решение объясняли тем, что квартал проблемный: в шаговой доступности расположен только лицей №121, который ежегодно штурмуют родители первоклассников и большей части из них места не достаются. Аукцион на строительство этого объекта должен был состояться весной 2017 года, однако желающих участвовать в нем не нашлось.

По словам Андрея Муля, зампредседателя комитета по образованию Барнаула, главная причина изменения проекта — "вопросы финансирования". Он пояснил altapress.ru, что школу на 1100 учащихся планировали строить в рамках федеральной программы перевода школ на обучение в одну смену.

Андрей Муль,

заместитель председателя комитета по образованию Барнаула:

Администрация Барнаула решила строить две школы в этом районе: квартале 2008 и 2006а. Каждая на 550 учащихся. Построить их планируем в конце 2018 года. Аукцион на первую объявлен, а на вторую готовится. Проект уже прошел экспертизу. По нашим расчетам эти школы закроют потребность жителей микрорайонов. Когда же мы планировали школу на 1100 учащихся, то предполагалось перенаправлять туда учеников из других образовательных учреждений, чтобы перевести их на работу в оду смену.

Отметим, что аукцион на школу в квартале 2006а также должен был состояться весной 2017 года. Пока новый аукцион не объявили, но это вопрос времени, говорят Андрей Муль.

Справка

По проекту, который сейчас тиражируют для строительства школ в новых микрорайонах, созданы условия для обучения детей с ограниченными возможностями: есть подъемники для тех, кто передвигается в коляске, указатели для слабовидящих, специальные санузлы. Школы оборудуют полноценными медицинскими кабинетами, включая кабинет стоматолога. Также в ней строят два спортивных зала, есть своя столовая с кухней, библиотека, актовый зал. В школе предусмотрены мини-гардеробы, рассчитанный на один класс. Здание делится на несколько учебных рекреацией: это позволяет разделить потоки учащихся по возрастам.

Типовой проект здания школы рассчитан на 550 учащихся, однако в новостройку в квартале "Дружном" 1 сентября 2017 года пошли учиться около 620 детей. Директор школы Евгений Ласица говорил altapress.ru, что здесь могут учиться до 750 человек.

По условиям аукционов, на строительство таких школ дают чуть больше года, но практика показала, построить и оборудовать ее под ключ можно за 9 месяцев. В такой срок уложилась компания "Жилищная инициатива", которая выиграла аукцион на объект в своем квартале "Дружном".