Как выглядит новая барнаульская школа с бассейном и теннисным кортом

Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова. Школа №133 перед открытием. Фото : Анна Зайкова.

Что есть в школе?

Аукцион на строительство школы со спортивным ядром в "Дружном" в середине сентября 2016 года выиграла "Жилищная инициатива". Cдать объект в эксплуатацию должны были в конце 2017 года. Еще в ноябре 2016 года на строительной площадке был только фундамент под новостройку, а спустя 9 месяцев (в последние дни августа) в школе докрашивают перекладины шведских стенок, отмывают с порошком ступени лестниц, заливают воду в бассейн.

Чтобы успеть в назначенный срок, строителям пришлось пересмотреть графики работы. В отдельные периоды на площадку выходило до 200 человек.

Юрий Гатилов,

руководитель компании "Жилищная инициатива":

Администрация поставила перед нами задачу сдать школу к 1 сентября. Мы и сами были в этом заинтересованы: "Дружный" — наш квартал. Здесь уже есть детский сад. Школы очень не хватало.

Школа построена и оборудована с соблюдением новых стандартов для учебных заведений. В каждый класс провели кабели для выхода в сеть, повесили интерактивные доски, построили санузлы и подъемники для детей с ограниченными возможностями. В кухне выделили отдельные помещения и холодильники для работы с мясом и рыбой.

Предусмотрен медблок доврачебной помощи. В нем уже стоит стоматологическое кресло, на котором можно делать фотопломбы, есть необходимое оборудование для дезинфекции инструментов и подготовки материалов.

Здесь собираются прививать детям любовь к спорту. Для этого есть оборудованы два спортивных зала с прорезиненным напольным покрытием. Есть крепления, с помощью которых можно установить гимнастические снаряды: турник, кольца, брусья и так далее.

На территории построили стадион с искусственным покрытием, площадки для волейбола и баскетбола, а также теннисный корт. Рядом расположено здания бассейна на две чаши. Заниматься в нем могут ученики школы, а также дети из соседнего детсада.

Кто будет учиться?

1 сентября в школе готовятся принять 620 учеников. В основном это дети, которые проживают в "Дружном", говорит ее директор Евгений Ласица. До сих пор они учились в соседних учебных заведениях: школах №114, 117, 101 и других.

Евгений Ласица,

директор школы №133:

Комитет по образованию объявил предварительную запись в школу в апреле. Хотели протестировать заинтересованность учеников и родителей. В итоге мы набрали шесть первых классов по 32 ученика в каждом. А всего в этом году мы будем учить 620 человек. Уже сформирован педагогический коллектив, мы приняли на работу сотрудников в столовую и другой персонал. Мы установили почти все оборудование для учебного процесса. В пути пока комплектующие для кабинетов физики и химии, но и их скоро установят. Кроме этих классов специальное оборудование завезли в кабинеты труда. Здесь ребята научатся работать руками.

Школу в квартале 2034 построили по типовому проекту. В аналогичной №132 в квартале 2001 дети учатся с осени прошлого года. Однако застройщик "Жилищная инициатива" привнес в проект свою изюминку. Например, стены в санузлах украшают декоративные керамические панно с морскими сюжетами. В коридорах также висят панно, но уже выполненные на камнерезном заводе. А в бассейне стены облагородили декоративной штукатуркой, хотя согласно проекту могли покрыть водоэмульсионной краской. "Мы хотели, чтобы получилось красиво и душевно", — говорят строители.

Справка

Школа №133 — вторая школа в крае, которую построили по федеральной программе. Она позволит отказаться от второй смены. Но пока здесь будут учиться в две смены.