Чего нельзя делать 31 декабря

Итак, категорически не рекомендуется:

• Встречать Новый год с долгами или пустыми карманами.

• Выносить мусор в новогоднюю ночь.

• Встречать Новый год в неубранной квартире.

• Пришивать пуговицы.

• Ремонтировать и покупать обувь.

• Ругаться и кричать.

• Встречать Новый год в одиночестве.

• Встречать Новый год за пустым столом.

• Бить посуду или что-то ломать.

• Стричь волосы и ногти в новогоднюю ночь.

• Мыть голову в ночь.

• Встречать Новый год в старой одежде.

• Надевать чёрное.

• Загадывать желания, начинающиеся с "не…".

• Рассказывать кому-то о загаданном желании.

• Сразу после наступления Нового года выкидывать ёлку.

• Тушить новогодние свечи и выбрасывать недогоревшие.

• Плакать и грустить под звон курантов.

Найдите для таких дел другое время.