Чего нельзя делать 31 декабря

Мы все верим в чудо под Новый год. Еще больше мы верим в то, что следующий год будет лучше предыдущего. Чтобы войти в новый этап жизни с чистой совестью, стоит придерживаться некоторых несложных правил. Если что-то не успели сделать перед Новым годом — не беда. Главное — не сделать лишнего и не испортить себе настроение и "карму". Рассказываем, чего нельзя делать под Новый год.
Итак, категорически не рекомендуется:
• Встречать Новый год с долгами или пустыми карманами.
• Выносить мусор в новогоднюю ночь.
• Встречать Новый год в неубранной квартире.
• Пришивать пуговицы.
• Ремонтировать и покупать обувь.
• Ругаться и кричать.
• Встречать Новый год в одиночестве.
• Встречать Новый год за пустым столом.
• Бить посуду или что-то ломать.
• Стричь волосы и ногти в новогоднюю ночь.
• Мыть голову в ночь.
• Встречать Новый год в старой одежде.
• Надевать чёрное.
• Загадывать желания, начинающиеся с "не…".
• Рассказывать кому-то о загаданном желании.
• Сразу после наступления Нового года выкидывать ёлку.
• Тушить новогодние свечи и выбрасывать недогоревшие.
• Плакать и грустить под звон курантов.
Найдите для таких дел другое время.
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