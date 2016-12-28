Фотофакты. В Барнауле показали новогоднее цирковое представление для детей

С 26 по 28 декабря во Дворце зрелищ и спорта прошли цирковое представление для детей "Новогодняя фабрика сказок". За три дня его посетили около 25 тысяч учащихся краевой столицы. Как это было, смотрите в репортаже нашего фотокорреспондента Анны Зайковой.

Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Новогоднее цирковое представление. Фото : Анна Зайкова. Смотрите также