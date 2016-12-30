Фотофакты. В Барнауле новогодний салют прогремел за сутки до праздника

Мы хотели разместить проведение новогодний праздник в районе нулевого километра, но не афишируя это. Сказали, что, наверное, зальем каток круговой. Но сколько получили жалоб от жителей близлежащих домов на заливку катка!

Праздник останется там, где и был. Он должен быть и был всегда центральной новогодней елкой, поэтому елка должна размещаться в центре, пока не найдем в центре достойного места. У нас есть задумки. Вы знаете, что в рамках туркластера мы будем выносить разворотное трамвайное кольцо на проспект Красноармейский. Может быть, там что-то будем делать — но все зависит еще от транспортной развязки. Чтобы было удобно приезжать и уезжать с этого праздника.