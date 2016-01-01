Александр Карлин поздравил жителей Алтайского края с Новым годом и Рождеством

В Новый год под бой курантов вновь вспомним достижения, порадуемся успехам и загадаем желания на будущее. Рождество же наполнит нас чувствами милосердия, терпения, укрепит веру в лучшее, в то, что задуманное обязательно сбудется. Залогом исполнения планов станет наш добросовестный труд во имя добра, справедливости и процветания Отечества.

Эти семейные праздники — прекрасная возможность посвятить время своим родным и близким, отдохнуть, собраться с силами и подготовиться к новым свершениям в следующем году. Уверен, жители Алтайского края начнут 2017 год с добрых дел, направленных на созидание, нравственное, духовное совершенствование!

Дорогие земляки! Пусть благодатная сила Рождества сопровождает вас в течение всего года, помогает преодолевать трудности, с честью и достоинством решать любые задачи. Желаю вам обязательно услышать слова благодарности за добросовестный труд и получить заслуженные награды! Пусть каждый дом наполнится миром, уютом и благополучием. Здоровья, любви, процветания и успехов!