Александр Карлин поздравил жителей Алтайского края с Новым годом и Рождеством

Александр Карлин поздравил жителей Алтайского края с наступающим Новым годом и Рождеством. Губернатор отметил, что семейные праздники — это прекрасная возможность посвятить время своим родным и близким.
Александр Карлин,
губернатор Алтайского края:
В Новый год под бой курантов вновь вспомним достижения, порадуемся успехам и загадаем желания на будущее. Рождество же наполнит нас чувствами милосердия, терпения, укрепит веру в лучшее, в то, что задуманное обязательно сбудется. Залогом исполнения планов станет наш добросовестный труд во имя добра, справедливости и процветания Отечества.
Эти семейные праздники — прекрасная возможность посвятить время своим родным и близким, отдохнуть, собраться с силами и подготовиться к новым свершениям в следующем году. Уверен, жители Алтайского края начнут 2017 год с добрых дел, направленных на созидание, нравственное, духовное совершенствование!
Дорогие земляки! Пусть благодатная сила Рождества сопровождает вас в течение всего года, помогает преодолевать трудности, с честью и достоинством решать любые задачи. Желаю вам обязательно услышать слова благодарности за добросовестный труд и получить заслуженные награды! Пусть каждый дом наполнится миром, уютом и благополучием. Здоровья, любви, процветания и успехов!
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