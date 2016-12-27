Погода в новогоднюю ночь будет сказочной

В новогоднюю ночь и 1 января уже 2017 года температура воздуха составит по региону -3...-10. При этом будет идти снег, а в некоторых районах начнется небольшая метель. Правда, 2 января и в последующие дни погода может стать более капризной и штормовой.

Напомним, алтайское управление МЧС России прогнозировало потепление и непогоду в последние дни 2016 года.