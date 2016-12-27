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Погода в новогоднюю ночь будет сказочной

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Сегодня, 07:50.
Жизнь

По предварительным прогнозам алтайских синоптиков, погода в новогоднюю ночь будет приятной и по-настоящему праздничной.

Снегопад в городе.
Снегопад в городе. Фото : gtmcknighte / photo on flickr / CC BY-NC-SA.

В новогоднюю ночь и 1 января уже 2017 года температура воздуха составит по региону -3...-10. При этом будет идти снег, а в некоторых районах начнется небольшая метель. Правда, 2 января и в последующие дни погода может стать более капризной и штормовой.

Напомним, алтайское управление МЧС России прогнозировало потепление и непогоду в последние дни 2016 года.

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