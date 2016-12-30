Составлен топ-10 популярных развлечений россиян на новогодних праздниках

В российской компании такси "Максим" проанализировали список заказов в новогодние праздники год назад, чтобы составить топ-10 популянейших мест развлечений россиян на Новый год.
В компании считают, что этот рейтинг поможет спланировать отдых тем, кто в новогодние праздники остается в своем городе.
Топ-10 новогодних развлечений жителей России
- Кафе — 25%
- Бар — 22%
- Ресторан — 15%
- Кинотеатр — 13%
- Ночной клуб — 9,2%
- Шопинг — 7,4%
- Музей — 3%
- Поездка на природу — 2,4%
- Зоопарк — 2%
- Аквапарк — 1%
Топ-10 составлен на основе статистики поездок клиентов сервиса заказа такси "Максим" с 31 декабря по 10 января 2015 года. Выборка сделана по 122 городам России, где сервис работал на конец прошлого года.
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