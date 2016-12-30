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Составлен топ-10 популярных развлечений россиян на новогодних праздниках

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Сегодня, 18:13.
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В российской компании такси "Максим" проанализировали список заказов в новогодние праздники год назад, чтобы составить топ-10 популянейших мест развлечений россиян на Новый год.

"Сильва" - один из спектаклей Барнаульского театра музкомедии.
"Сильва" - один из спектаклей Барнаульского театра музкомедии. Фото : Алтайский государственный театр музкомедии.

В компании считают, что этот рейтинг поможет спланировать отдых тем, кто в новогодние праздники остается в своем городе.

Топ-10 новогодних развлечений жителей России

  • Кафе — 25%
  • Бар — 22%
  • Ресторан — 15%
  • Кинотеатр — 13%
  • Ночной клуб — 9,2%
  • Шопинг — 7,4%
  • Музей — 3%
  • Поездка на природу — 2,4%
  • Зоопарк — 2%
  • Аквапарк — 1%

Топ-10 составлен на основе статистики поездок клиентов сервиса заказа такси "Максим" с 31 декабря по 10 января 2015 года. Выборка сделана по 122 городам России, где сервис работал на конец прошлого года.

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