Составлен топ-10 популярных развлечений россиян на новогодних праздниках

В компании считают, что этот рейтинг поможет спланировать отдых тем, кто в новогодние праздники остается в своем городе.

Топ-10 новогодних развлечений жителей России

Кафе — 25%

Бар — 22%

Ресторан — 15%

Кинотеатр — 13%

Ночной клуб — 9,2%

Шопинг — 7,4%

Музей — 3%

Поездка на природу — 2,4%

Зоопарк — 2%

Аквапарк — 1%

Топ-10 составлен на основе статистики поездок клиентов сервиса заказа такси "Максим" с 31 декабря по 10 января 2015 года. Выборка сделана по 122 городам России, где сервис работал на конец прошлого года.