10 способов приготовить вкусные креветки к Новому году-2017

Прежде всего, необходимо понять, какие креветки вы купили. От этого будет зависеть время приготовления. Почти все креветки, которые продаются в барнаульских магазинах, уже готовы, то есть сварены на производстве и заморожены, чтобы дольше хранились. В принципе их достаточно залить кипятком, чтобы сошел лед, и можно есть. Вареные креветки всегда розовые. Если купили серые, значит, они заморожены сырыми и их нужно доводить до готовности.

1. Острые жареные

Разогрейте оливковое масло, поджарьте на нем несколько разрезанных вдоль зубчиков чеснока и уберите ого из сковороды. Высыпьте очищенные и размороженные креветки, посыпьте перцем Чили, перемешайте и жарьте около минуты.

2. В томатной пасте

Обжарьте на оливковом масле мелко порезанный лук до золотистого цвета, добавьте в него чеснок, томатную пасту и черный перец, выложите креветки, перемешайте. Тушите две минуты на медленном огне.

3. С укропом

На два литра воды понадобится столовая ложка семян укропа, соль, черный и красный перец по вкусу и сок лимона. Прокипятите "рассол" несколько минут, положите очищенные креветки и выключите огонь. Дайте "настояться" 10 минут, слейте воду и подавайте к столу.

4. В сметане

Обжарьте на растительном масле лук и мелко порезанный чеснок, Добавьте перец по вкусу и несколько ложек жирной сметаны. Тушите в получившейся смеси очищенные креветки полторы-две минуты. Если креветки сырые - пять-семь минут.

5. "Специальные" пивные

В кастрюлю налейте воду и поставьте на плиту. Воды по объему должно быть в два раза больше, чем креветок. Добавьте в воду соль, укроп, лавровый лист, гвоздику, душистый перец, черный перец, орегано. Влейте сок лимона и опустите креветки. Как только вода закипит, выключите огонь, накройте крышкой и дайте настояться 5-7 минут.

6. В сырной корочке

Выжмите сок лимона, измельчите зубчик чеснока, порубите укроп, добавьте молотый перец. Всё смешайте, посолите. В соус погрузите очищенные креветки. Маринуйте полчаса. Для кляра взбейте яйцо. Для панировки смешайте кукурузную муку и мелко натёртый пармезан. По одной доставайте креветки из соуса и окунайте в кляр, затем обваливайте в панировке со всех сторон. Жарьте в раскалённом растительном масле до румяной корочки.

7. В собственном панцире

Хорошенько разогрейте на сковороде растительное масло. Поджарьте в нем несколько зубчиков чеснока. Креветки разморозьте и дайте полностью высохнуть. Выкладывайте их на сковороду прямо в панцире и жарьте до корочки с двух сторон примерно с минуту. Посыпьте перцем, полейте лимонным соком и подавайте.

8. В сухарях

Смешайте стакан панировочных сухарей и зелень кинзы или петрушка. Яйцо разбавьте двумя столовыми ложками воды и взбейте. Очищенные королевские креветки посолите и поперчите. Окунайте их сначала в яйцо, а затем в сухари. Выложить креветки в сковороду с хорошо разогретым растительным маслом и поджарьте с каждой стороны до румянца.

9. С перцем

Около одной минуты жарьте на оливковом масле тонко нарезанный чеснок с красным, черным и белым перцем. Добавьте немного белого вина и потушите еще минуту. Высыпьте креветки, хорошо перемешайте, выключите огонь и дайте настояться под крышкой.

10. В кляре

Очистите королевские креветки, оставив хвостик. Для кляра соедините одно яйцо, 100 мл молока и стакан муки (тесто должно быть как на блины), добавьте щепотку мускатного ореха. В сковороде разогрейте растительное масло. Каждую креветку, удерживая за хвостик, обмакните в кляр и выложите на сковороду. Жарьте до хрустящей корочки.