10 способов приготовить вкусные креветки к Новому году-2017

Если Год Огненного Петуха нельзя подавать на стол курицу, давайте выберем креветки. Тем более что готовить их проще простого. Здесь не нужно никаких поварских навыков.
Прежде всего, необходимо понять, какие креветки вы купили. От этого будет зависеть время приготовления. Почти все креветки, которые продаются в барнаульских магазинах, уже готовы, то есть сварены на производстве и заморожены, чтобы дольше хранились. В принципе их достаточно залить кипятком, чтобы сошел лед, и можно есть. Вареные креветки всегда розовые. Если купили серые, значит, они заморожены сырыми и их нужно доводить до готовности.
1. Острые жареные
Разогрейте оливковое масло, поджарьте на нем несколько разрезанных вдоль зубчиков чеснока и уберите ого из сковороды. Высыпьте очищенные и размороженные креветки, посыпьте перцем Чили, перемешайте и жарьте около минуты.
2. В томатной пасте
Обжарьте на оливковом масле мелко порезанный лук до золотистого цвета, добавьте в него чеснок, томатную пасту и черный перец, выложите креветки, перемешайте. Тушите две минуты на медленном огне.
3. С укропом
На два литра воды понадобится столовая ложка семян укропа, соль, черный и красный перец по вкусу и сок лимона. Прокипятите "рассол" несколько минут, положите очищенные креветки и выключите огонь. Дайте "настояться" 10 минут, слейте воду и подавайте к столу.
4. В сметане
Обжарьте на растительном масле лук и мелко порезанный чеснок, Добавьте перец по вкусу и несколько ложек жирной сметаны. Тушите в получившейся смеси очищенные креветки полторы-две минуты. Если креветки сырые - пять-семь минут.
5. "Специальные" пивные
В кастрюлю налейте воду и поставьте на плиту. Воды по объему должно быть в два раза больше, чем креветок. Добавьте в воду соль, укроп, лавровый лист, гвоздику, душистый перец, черный перец, орегано. Влейте сок лимона и опустите креветки. Как только вода закипит, выключите огонь, накройте крышкой и дайте настояться 5-7 минут.
6. В сырной корочке
Выжмите сок лимона, измельчите зубчик чеснока, порубите укроп, добавьте молотый перец. Всё смешайте, посолите. В соус погрузите очищенные креветки. Маринуйте полчаса. Для кляра взбейте яйцо. Для панировки смешайте кукурузную муку и мелко натёртый пармезан. По одной доставайте креветки из соуса и окунайте в кляр, затем обваливайте в панировке со всех сторон. Жарьте в раскалённом растительном масле до румяной корочки.
7. В собственном панцире
Хорошенько разогрейте на сковороде растительное масло. Поджарьте в нем несколько зубчиков чеснока. Креветки разморозьте и дайте полностью высохнуть. Выкладывайте их на сковороду прямо в панцире и жарьте до корочки с двух сторон примерно с минуту. Посыпьте перцем, полейте лимонным соком и подавайте.
8. В сухарях
Смешайте стакан панировочных сухарей и зелень кинзы или петрушка. Яйцо разбавьте двумя столовыми ложками воды и взбейте. Очищенные королевские креветки посолите и поперчите. Окунайте их сначала в яйцо, а затем в сухари. Выложить креветки в сковороду с хорошо разогретым растительным маслом и поджарьте с каждой стороны до румянца.
9. С перцем
Около одной минуты жарьте на оливковом масле тонко нарезанный чеснок с красным, черным и белым перцем. Добавьте немного белого вина и потушите еще минуту. Высыпьте креветки, хорошо перемешайте, выключите огонь и дайте настояться под крышкой.
10. В кляре
Очистите королевские креветки, оставив хвостик. Для кляра соедините одно яйцо, 100 мл молока и стакан муки (тесто должно быть как на блины), добавьте щепотку мускатного ореха. В сковороде разогрейте растительное масло. Каждую креветку, удерживая за хвостик, обмакните в кляр и выложите на сковороду. Жарьте до хрустящей корочки.
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