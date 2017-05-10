Двое суток на проект. В Барнауле пройдет соревнование для программистов-стартаперов

Организатором хакатона выступает Ассоциация поддержки инноваций, которую основали ИТ-предприниматели Денис Газукин (Freematiq) и Дмитрий Старостенков (Enterra). Цель форума — создать в Барнауле благоприятную среду для развития ИТ-специалистов и компаний, сократить "утечку мозгов" из региона.

Хакатон — это не только соревнование для разработчиков, но и большая образовательная программа с мастер-классами и менторскими сессиями. Его спикерами станут представитель ФРИИ в Новосибирске Резеда Рыбалко, основатель и гендиректор компаний "Митра" и Freematiq Денис Газукин, основатель и техдиректор сервиса TagBrand Александр Кобозев, основатель и руководитель Altair Holding Константин Урванцев и другие.

Менторами для стартап-команд выступят основатель и гендиректор "Enterra" Дмитрий Старостенков, гендиректор Alawar Stargaze Наталья Оглоблина, техдиректор Altair Digital Алексей Ирков, сооснователь Kennedy's Coffee Борис Родионов, CEO Gde.ru Евгений Агеенко и другие. Они будут присутствовать на площадке постоянно, к ним можно будет обратиться в любое время по любому вопросу о своем проекте.

На мероприятие уже зарегистрировались участники, которые представляют порядка 10 проектов. О чем они, организаторы пока не рассказывают. По правилам форума ограничений по направленности, платформам и форматам нет. Это могут быть мобильные приложения, онлайн-сервисы, чат-боты, проекты VR/AR и так далее.

В хакатоне участвуют программисты, дизайнеры, проект-менеджеры, маркетологи и другие специалисты. Проверить свои навыки может любой желающий — самостоятельно, со своей командой или с другими участниками на месте.

Илья Суханюк,

исполнительный директор Ассоциации поддержки инноваций:

У нас нет возрастных ограничений, но по нашим наблюдениям на площадку чаще всего приходят студенты старших курсов, молодые специалисты или фрилансеры, которые хотят создать свой проект. Возраст участников в основном от 20 до 35 лет.

В финале команды презентуют свои проекты, и эксперты выберут самые перспективные из них. Критерии оценки будут такими — объем выполненной работы за 48 часов, наличие прототипа, уровень технических решений, возможность доведения до минимально рабочего продукта.

Первый хакатон в Барнауле состоялся в мае прошлого года, а второй — в ноябре. В каждом из них было около 50 участников. В общей сложности они создали более 20 проектов. Исполнительный директор Ассоциации поддержки инноваций Илья Суханюк рассказал, что большинство участников воспринимают площадку в первую очередь как обучающую. Но есть и те, кто после хакатона продолжает развивать свои проекты.

Например, Георгий Черняк работает над системой поиска наиболее привлекательных для строителей госзаказов, основанной на открытых данных, под названием Dr.Gov. Он стал резидентом Алтайского бизнес-инкубаотра. Роман Левченко, который работает над проектом по автоматизации бизнеса Airux Software, за победу в хакатоне получил приз - участие в летней стартап-школе Фонда развития инициатив (ФРИИ). Его сервис представляет собой CRM-систему, которая призвана увеличить скорость работы с клиентами и объем продаж.

Илья Суханюк,

исполнительный директор Ассоциации поддержки инноваций:

Некоторые команды после работы с менторами переориентируются на другие проекты. Например, на прошлом хакатоне команда студента АлтГТУ Романа Галкина работала над прототипом игры с дополненной реальностью. Но гендиректор Alavar Stargaze Наталья Оглоблина сказала, что этот проект слишком сложный и ресурсоемкий. Поэтому сейчас ребята переключились на другой, который будет им по силам.

Хакатон пройдет в парк-отеле "Чайка" (ул. Пионерская долина, 4). До места организована бесплатная доставка, а на площадке — питание и кофе-брейки. Для ночевки можно принести с собой туристические матрацы или спальные мешки.