Фотофакты. Дизайнеры показали, каким будет детский технопарк "Кванториум"

Проект вестибюля детского технопарка "Кванториум". Фото : Евгений Жарихин. Проект вестибюля детского технопарка "Кванториум". Фото : Евгений Жарихин. В Барнауле строят детский технопарк за 150 млн. рублей. Октябрь 2016 года. Фото : Олег Богданов.

Технопарк Алтайского края планируют открыть в Барнауле. Крайадминистрация выделила под эти нужды недостроенное здание на Папанинцев, 113. Его общая площадь более 2 тысяч квадратных метров. В нем ежегодно смогут заниматься до тысячи детей.

Евгений Жарихин рассказал, что его команде дизайнеров поручили разработать концепцию первого этажа (около 70 кв.м). Авторы обыграли необычную форму здания - оно круглое в основании. В центре вестибюля расположится стойка администратора, которую украсит объемный логотип на закаленном стекле.

В пояснительной записке к проекту сказано, что в технопарке должна быть создана среда для ускоренного развития технических и изобретательских способностей детей, их пространственного мышления. Такие технопарки должны стать платформой для создания нового российского образовательного формата в области инженерных наук. По сути, это новая модель допобразования для школьников.

Ранее altapress.ru писал, что на создание технопарка из бюджета уже выделено более 56 миллионов рублей из 150 млн, которые необходимы для запуска технопарка "Кванториум". Существенная часть денег – около 80 млн рулей – пойдет на покупку специального оборудования для обучения ребят. Здесь появятся станок для лазерной резки, 3D-принтеры и сканеры, высокопроизводительные компьютеры, геоинформационное программное обеспечение, квадрокоптер-конструкторы и профессиональные модели для аэрофотосъемки, мультиспектральная камера, мощные оптические микроскопы и другие технические новинки.

Курирует проект начальник отдела воспитания и дополнительного образования главного управления образования и науки Алтайского края Ольга Плешкова. Она рассказывала altapress.ru, что зачислять в технопарк будут победителей краевых олимпиад и конкурсов по данным направлениям подготовки. В том числе это будут школьники из районов Алтайского края. Жить и осваивать школьную программу они смогут в стенах Алтайского педагогического лицея.

Справка

Алтайский край вошел в число 17 регионов, которые победили в конкурсе Министерства образования и науки по созданию детских технопарков "Квантуриум". Всего на эти цели из федерального бюджета выделено 925 миллионов рублей. Здесь будут заниматься робототехникой, автомоделированием, гео-, био- и ИТ-технологиями. Реализуют проект на базе ГБОУ "Алтайский краевой педагогический лицей-интернат". Планировалось, что "Кванториум" заработает уже в конце 2016 года.

Факт

Помимо основных программ в технопарке будут реализовывать программы выходного дня, краткосрочные трехмесячные курсы. Также там будет открыт коворкинг центр, в котором смогут работать, например, студенты вузов. Финансироваться учреждение будет из бюджета региона. А 20% средств должно поступать из внебюджетных источников.