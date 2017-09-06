Карлин прокомментировал дефицит учителей в школах Барнаула

Корреспондент "Вести Алтай" привел пример школы №131, откуда ушел директор, а вслед за ним — и часть коллектива. Да и в других школах периодически возникает потребность закрыть вакантные учительские ставки.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Я считаю, что кадровая ситуация в системе школьного образования является рабочей. Ежегодно в школы края приходит 500 молодых специалистов. Большая часть из них — те, кто получил высшее профессиональное образование по целевым контрактам.

В этом году, по словам главы региона, в крае впервые число молодых учителей превысило количество педагогов пенсионного возраста. "Иными словами мы выстроили достаточно внятную систему смены профессиональных поколений в школе", — говорит он.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

По той информации, которую мне доложили, на 31 августа в школах Барнаула вакантными были 58 ставок учителей. Для Барнаула это величина некритическая. Это 1,5% от общего числа школьных педагогов в городе.

Губернатор подчеркнул, что ему известно о ситуации в школе №131 и в ряде других учреждений.

Александр Карлин,

губернатор Алтайского края:

Я считаю, что здесь органы управления образованием Барнаула должны были сработать на опережение. Сегодня мы работаем над тем, чтобы в городе была создана более внятная система подготовки молодых учителей, в том числе – в части мотивации прихода в городские школы. Чтобы наши вузы более активно занимались подготовкой таких специалистов. Педагогический университет работает достаточно эффективно. В большей степени должен повернуться лицом к городским школам наш опорный вуз – Алтайский государственный университет. Он должен готовить больше специалистов, особенно предметников.

По словам главы региона, часть вакансий к сегодняшнему дню уже закрыты.