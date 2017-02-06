Рабочая группа проверит, как в Алтайском крае будет работать закон о льготах для сельских учителей

Напомним, в ноябре депутаты приняли пакет поправок в законодательные акты региона. Раньше сельским педагогам компенсировали 100% оплаты жилого помещения, отопления и освещения. Теперь с 1 апреля, даты вступления закона в силу, сумма компенсации будет единой для всех - 1,8 тыс. рублей.

Для того, чтобы отследить, как заработает закон, в крае создали рабочую группу. В нее вошли представители региональных министерств образования и трудсоцзащиты, муниципальных органов управления образованием, а также профсоюзных организаций.

Как рассказал altapress.ru председатель краевого профсоюза работников образования Юрий Абдуллаев, на данный момент многие учителя еще не до конца понимают, как будет работать новый закон. Поэтому к заседанию профсоюзные организации подготовили свои вопросы. Так, учителей интересует, как будет начисляться компенсация, если в семье два педагога или один из супругов педагог, а другой медик (также предусмотрена компенсация).

По словам Абдуллаева, уже в мае, после вступления закона в силу, представители профсоюзов намерены провести подворный обход учителей и узнать, как изменилась для каждого сумма компенсации, какие минимальные и максимальные выплаты получали педагоги, а также какой была средняя сумма выплат.

Юрий Абдуллаев,

председатель краевого профсоюза работников образования:

Есть несколько категорий педагогов, которые нас особенно беспокоят. Например, те, кто отапливает дом электрокотлами. Таких, по нашим подсчетам, около 19% от всех сельских педагогов. Также больше 1/3 учителей у нас живут в домах с центральным отоплением. Они платят по 8-12 тыс. рублей. Поэтому в конце года мы намерены выйти с предложением увеличить сумму компенсации либо пересмотреть нормы закона для отдельных категорий учителей.

Министр образования региона Александр Жидких, комментируя altapress.ru принятие данного закона, отметил, что в крае сейчас организована широкая разъяснительная работа среди сельских педагогов.

Александр Жидких,

министр образования Алтайского края:

Сейчас мы совместно с территориальными управлениями социальной защиты населения, главами администраций районов и городов, профсоюзными лидерами организуем встречи с коллективами, объясняем, отвечаем на вопросы. Рабочая группа уже трудится. Но закон вступает в силу с 1 апреля, когда отопительный сезон уже кончится, поэтому, наверное, в четвёртом квартале 2017 года будет понятно, как идет процесс.

Следующее заседание намечено на март. В дальнейшем группа будет собираться один раз в два месяца.