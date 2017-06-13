Первые результаты ЕГЭ: на Алтае увеличилось количество "стобалльников"

Из 10,5 тысяч ребят, сдававших базовую математику в нашем крае, 80% выпускников получили "четверки" и "пятерки".

Значительно вырос средний балл ЕГЭ по информатике, которую сдавали 600 человек. Здесь сократилось число экзаменуемых, не преодолевших минимальный порог. Также по этой дисциплине в крае стало больше тех, кто получил 100 баллов:в этом году их оказалось пятеро, а год назад — только двое (в 2016 году — 2 человека). Всего экзамен сдавали почти 600 человек.

100 баллов по этому предмету получили три школьника из Барнаула: двое (Артем Катнов и Никита Радеев) из 124-го лицея и Влада Погожельская из гимназии №42.

Более 200 ребят сдавали ЕГЭ по географии. Результаты по данному предмету сохранились на уровне прошлого года.