Первые результаты ЕГЭ: на Алтае увеличилось количество "стобалльников"

Стали известны результаты единого госэкзамена по математике, информатике и географии. Региональное минобрнауки опубликовал первые денные по ЕГЭ в Алтайском крае.
Из 10,5 тысяч ребят, сдававших базовую математику в нашем крае, 80% выпускников получили "четверки" и "пятерки".
Значительно вырос средний балл ЕГЭ по информатике, которую сдавали 600 человек. Здесь сократилось число экзаменуемых, не преодолевших минимальный порог. Также по этой дисциплине в крае стало больше тех, кто получил 100 баллов:в этом году их оказалось пятеро, а год назад — только двое (в 2016 году — 2 человека). Всего экзамен сдавали почти 600 человек.
100 баллов по этому предмету получили три школьника из Барнаула: двое (Артем Катнов и Никита Радеев) из 124-го лицея и Влада Погожельская из гимназии №42.
Более 200 ребят сдавали ЕГЭ по географии. Результаты по данному предмету сохранились на уровне прошлого года.
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