Сенсационная находка: алтайский натуралист обнаружил редчайшую бабочку под Топчихой

В Топчихинском районе барнаульский любитель-натуралист Игорь Волгин нашел популяцию уникального степного подвида бабочки Аполлон обыкновенный (Parnassius apollo). Это насекомое внесено не только в Красную книгу Российской Федерации, но и в Красную книгу Международного союза охраны природы.
По данным биологов Алтайского госуниверситета, это сенсационная находка: ранее вблизи краевого центра этот редчайший подвид Аполлона не фиксировался.
Как рассказали ученые АлтГУ, Аполлон – крупная бабочка из семейства парусников, является одним из наиболее редких видов насекомых в Европе. Во многих странах он полностью исчез. Из-за разрозненности популяций этих бабочек, Аполлон образует ряд отличающихся друг от друга подвидов. В горах Скандинавии, Урала, Средней Азии, Казахстана и Южной Сибири аполлон чувствует себя прекрасно. А вот степные подвиды в основной массе исчезли.
Роман Яковлев,
доктор биологических наук:
В степях Алтайского края обитает уникальный подвид meinhardi, который был описан известнейшим советским энтомологом Львом Шелюжко еще в 1924 году. Он крайне редок на юге Западно-Сибирской равнины. В степном Алтае он был отмечен энтомологом в 1920-х годах в окрестностях Барнаула, нескольких селах Каменского уезда Алтайской губернии. Позже был найден в 1980-х годах в Панкрушихинском районе.
Дальнейшие поиски не увенчались успехом: любая обработка ядохимикатами, распашка, перевыпас скота – и популяция может погибнуть. Вероятнее всего это и произошло в большинстве равнинных мест Алтайского края, подвергавшихся чрезвычайной антропогенной нагрузке в советские годы.
И вот в Топчихинском районе популяция уникального степного подвида аполлона была найдена барнаульским натуралистом, энтомологом-любителем Игорем Волгиным, постоянно сотрудничающим с биологами АлтГУ. Он сфотографировал несколько экземпляров. Находка представляется почти сенсационной. Жители Топчихинского района могут гордиться, что на их землях живет уникальная, исчезнувшая в большинстве мест обитаний, бабочка.
Ученые вуза намереваются исследовать уникальную популяцию в следующем году.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.