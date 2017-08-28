Сенсационная находка: алтайский натуралист обнаружил редчайшую бабочку под Топчихой

По данным биологов Алтайского госуниверситета, это сенсационная находка: ранее вблизи краевого центра этот редчайший подвид Аполлона не фиксировался.

Как рассказали ученые АлтГУ, Аполлон – крупная бабочка из семейства парусников, является одним из наиболее редких видов насекомых в Европе. Во многих странах он полностью исчез. Из-за разрозненности популяций этих бабочек, Аполлон образует ряд отличающихся друг от друга подвидов. В горах Скандинавии, Урала, Средней Азии, Казахстана и Южной Сибири аполлон чувствует себя прекрасно. А вот степные подвиды в основной массе исчезли.

В степях Алтайского края обитает уникальный подвид meinhardi, который был описан известнейшим советским энтомологом Львом Шелюжко еще в 1924 году. Он крайне редок на юге Западно-Сибирской равнины. В степном Алтае он был отмечен энтомологом в 1920-х годах в окрестностях Барнаула, нескольких селах Каменского уезда Алтайской губернии. Позже был найден в 1980-х годах в Панкрушихинском районе.

Дальнейшие поиски не увенчались успехом: любая обработка ядохимикатами, распашка, перевыпас скота – и популяция может погибнуть. Вероятнее всего это и произошло в большинстве равнинных мест Алтайского края, подвергавшихся чрезвычайной антропогенной нагрузке в советские годы.

И вот в Топчихинском районе популяция уникального степного подвида аполлона была найдена барнаульским натуралистом, энтомологом-любителем Игорем Волгиным, постоянно сотрудничающим с биологами АлтГУ. Он сфотографировал несколько экземпляров. Находка представляется почти сенсационной. Жители Топчихинского района могут гордиться, что на их землях живет уникальная, исчезнувшая в большинстве мест обитаний, бабочка.