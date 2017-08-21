На Алтае сгоревшая сельская школа к 1 сентября завершит ремонт за 39 миллионов

В Пролетарской школе Троицкого района, пострадавшей от пожара весной этого года, завершаются отделочные работы. Как сообщает официальный сайт Алтайского края, в школе восстановили кабинеты, обновили кровлю, полностью заменили систему отопления, канализации, электропроводки и вентиляции, а также обновили фасад здания. Всего на ремонт администрация края выделила 39 млн. рублей.
В апреле этого года пожар повредил шесть кабинетов на третьем этаже здания и полностью разрушил кровлю. Во время тушения пострадали и другие помещения школы. Огонь успели вовремя заметить и оперативно сообщили о случившимся в МЧС. Школьников и персонал организованно эвакуировали, никто не пострадал. Занятия в школе продолжались до конца учебного года. Для уроков использовались кабинеты участковой больницы и здание бывшего интерната.
По словам исполняющего обязанности главы администрации Троицкого района Виктора Журавлева, на объекте сегодня работают 60 человек. Ремонт проводится под личным контролем Александра Карлина.
В Минобрнауки региона отмечают, что 190 детей продолжат обучение в отремонтированной школе в сентябре.
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