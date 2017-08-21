На Алтае сгоревшая сельская школа к 1 сентября завершит ремонт за 39 миллионов

В апреле этого года пожар повредил шесть кабинетов на третьем этаже здания и полностью разрушил кровлю. Во время тушения пострадали и другие помещения школы. Огонь успели вовремя заметить и оперативно сообщили о случившимся в МЧС. Школьников и персонал организованно эвакуировали, никто не пострадал. Занятия в школе продолжались до конца учебного года. Для уроков использовались кабинеты участковой больницы и здание бывшего интерната.

По словам исполняющего обязанности главы администрации Троицкого района Виктора Журавлева, на объекте сегодня работают 60 человек. Ремонт проводится под личным контролем Александра Карлина.

В Минобрнауки региона отмечают, что 190 детей продолжат обучение в отремонтированной школе в сентябре.