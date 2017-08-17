В России подорожали школьные товары

Производители отмечают, что поставщики завысили цены еще в предыдущие сезоны.

Эксперты полагают, что рост цен на детские вещи связан с падением курса национальной валюты. В Минэкономразвития заявили, что темпы подорожания постепенно снижаются, а сам рост цен на школьные товары за последние пять лет минимальный.

Сегодня, цена школьного рюкзака в среднем по России составляет 1777 рублей, учебник стоит 394 рубля. Это на 13% и 10% выше прошлогодних цен соотвественно.

Специалисты считают, что цены на предметы для школы растут ежегодно. Ожидать их снижения со временем не стоит. Достичь понижения цен можно лишь за счет увеличения конкурентоспособной среды у производителей. Родители стараются покупать школьные принадлежности заранее, так как в июле-августе цены на эти товары самые высокие.