В Барнауле потратят 241 млн. рублей на общежитие для работников культуры

На сайте для осуществления закупок в электронной форме размещен контракт на строительство общежития для работников учреждений культуры. Из средств краевого бюджета выделят 241 млн. рублей.
Согласно документам, новое здание на улице Сизова, 24 будет 17-этажным. Общежитие рассчитано на 126 квартир, большая часть из них — двухкомнатные. Общая площадь жилого здания составит более 10 тыс. квадратных метров.
Кроме постройки здания в число работ входит демонтаж существующего фундамента, теплосети, канализационных колодцев, а также озеленение территории.
Аукцион проведут 15 сентября. Все работы должны закончить не позднее 17,5 месяцев со дня подписания контракта.
В управлении по культуре и архивному делу не смогли оперативно прокомментировать информацию об общежитии.
Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.