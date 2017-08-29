В Барнауле потратят 241 млн. рублей на общежитие для работников культуры

Согласно документам, новое здание на улице Сизова, 24 будет 17-этажным. Общежитие рассчитано на 126 квартир, большая часть из них — двухкомнатные. Общая площадь жилого здания составит более 10 тыс. квадратных метров.

Кроме постройки здания в число работ входит демонтаж существующего фундамента, теплосети, канализационных колодцев, а также озеленение территории.

Аукцион проведут 15 сентября. Все работы должны закончить не позднее 17,5 месяцев со дня подписания контракта.

В управлении по культуре и архивному делу не смогли оперативно прокомментировать информацию об общежитии.