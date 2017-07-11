Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила отказаться от студенческих общежитий и заменить их молодежными кооперативами и другими формами совместного проживания. Такое мнение она высказала на встрече с членами и экспертами палаты молодых законодателей, пишет "Российская газета".
Она считает, что человек, живущий в общежитии, "становится рабом ситуации", потому что не может приватизировать свою жилплощадь и использовать ее для улучшения условий проживания. По ее мнению, существует много других вариантов для молодежи, студентов. К примеру, молодежные кооперативы, дома с квартирами-студиями для молодых семей или студентов.
По словам Матвиенко, подобные проекты должны реализовываться при участии местных властей, а сами жилые площади надо передавать в собственность за небольшую плату. Чтобы студент мог недорого заплатить за квартиру и понимал, что это уже его собственность. Она считает, что для начала было бы неплохо давать квартиры по 50 кв. м. После того, как молодой человек заработает, он эти метры продаст и улучшит свои жилищные условия.
Спикер отмечает, что в государство может участвовать в таких проектах и помогать молодежи снимать жилье в доходных домах по доступной цене. Или давать беспроцентные займы, снимать часть оплаты после рождения детей.
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