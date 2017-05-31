Недвижимость

Фотофакты. Душевые, прачечная и своя столовая. АлтГУ построил два огромных общежития

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Сегодня, 15:34.
Фоторепортажи

Во второй половине 2017 года, а в идеале — к 1 сентября, АлтГУ планирует заселить два новых здания общежития на улице Червонная, 5. Жить в них будет комфортно, обещает руководство вуза. Для помещений уже купили необходимую мебель, стиральные машины, электроплиты и другое оборудование. Остается завершить внутреннюю отделку и благоустроить территорию. Экскурсию для altapress.ru по будущему самому современному общежитию края провел Дмитрий Марьин, начальник управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ.

Дмитрий Марьин,
начальник управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ:

Сейчас мы можем предоставить общежития только 43 процентам нуждающихся. Пока в действующих корпусах живут первокурсники, иностранцы, активисты, а также льготники: сироты и студенты с ограниченными возможностями здоровья. В двух новых зданиях — тысяча койкомест. Это позволит вузу полностью закрыть потребность нуждающихся в жилье студентов. Мы планируем, что здесь разместятся обучающиеся из других стран, аспиранты и магистранты, и, конечно же, наши обычные студенты.

Общежития АлтГУ. Май 2017 года.
Общежития АлтГУ. Май 2017 года.

Комплекс общежития АлтГУ — это два здания высотой 14 и 16 этажей, объединенных переходом на уровне первого этажа. В зданиях есть столовая, тренажерный зал, теннисный корт на территории, и специально оборудованные помещения для студентов с ограниченными возможностями здоровья, в том числе слабовидящих, колясочников и др. Многоэтажки построили за рекордные 20 месяцев. В общежитиях уже установлены по два скоростных лифта, в том числе с противопожарными кабинами. Есть мусоропровод, проведены все инженерные коммуникации, в том числе интернет. Сейчас в помещениях идут отделочные работы: стены и потолок оштукатурены, их окрашивают в светло-зеленый цвет. На полу коридоров, кухоонь, прачечных и комнат отдыха — кафельная плитка.

Общежития АлтГУ. Май 2017 года.
Общежития АлтГУ. Май 2017 года.

Завершается отделка жилых комнат. На этажах они объединены в секции по три комнаты (на два-три человека каждая), с прихожей и отдельным санузлом (включает душевую кабину и сантехнику). Стены оклеены обоями под покраску, на полу лежит ламинат, установлены алюминиевые радиаторы отопления. Также общежитие оборудовано системой предупреждения ЧП: есть противопожарная сигнализация, установлены видеокамеры в коридорах и лифтах.

Дмитрий Марьин,
начальник управления информации и медиакоммуникаций АлтГУ:

Мы уже купили по госконтракту необходимую мебель для жилых комнат. Это кровати, полки, столы, стулья. Также приобрели оборудования для кухни и прачечной. Еще для студентов построили столовую на 80 посадочных мест.

Общежития АлтГУ. Май 2017 года.
Общежития АлтГУ. Май 2017 года.

Студенты уже сейчас интересуются, как попасть в новые корпуса, но пока распределение мест еще не проходило. Марьин уверяет, что и в других общежитиях вуза жить стало комфортно: в корпусах идет ремонт, под жилые комнаты отдали помещения, которые ранее использовались не по назначению. 

Справка

Деньги на строительство вуз получил в 2015 году по федеральной целевой программе "Развитие образования 2011–2016 гг.", в которой есть подпрограмма "Восполнение дефицита мест в общежитиях для иногородних студентов". Общежитие построили на условиях софинансирования: из внебюджетных денег вуза оплатили 10% всех работ, остальные средства поступают из федерального бюджета целевыми траншами. Цена контракта более порядка 417 млн рублей.

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