Фотофакты. "Адалин-Строй" подготовил площадку под еще одну высотку в центре Барнаула

"Адалин-Строй" подготовил участок под новую высотку на перекрестке переулка Циолковского и Пролетарской. В отделе продаж компании altapress.ru сообщили, что строительство начнут в этом году.
Под новостройку расчистили участок, на котором стояли два ветхих одноэтажных дома с надворными постройками. Сейчас здесь вывозят остатки мусора, а также проложена дорога к строящейся высотке на улице Пролетарской, 150. Скорее всего участок расширят за счет сноса двухэтажного дома на Циолковского, 62. Для этого здесь уже выкупили часть квартир.
Новый дом станет продолжением жилого комплекса "Большая медведица". В отделе продаж "Адалин-Строя" рассказали, что новостройку сейчас проектируют и пока неизвестны нюансы архитектуры и ее этажность.
На одном из эскизов, которые ранее altapress.ru предоставляли архитекторы АКБ "Инновация", показано, что разноэтажную новостройку на углу Пролетарской и Циолковского могут поставить "буквой П". Самая высокая секция поднимется до 25 этажей. Рядом место под детскую площадку и дорогу внутрь квартала и к подземной парковке. Ее уже начали строить для домов на Пролетарской, 148 и 150.
Отметим, что территория, где строится "Большая медведица" и прилегающие кварталы интересны и другим застройщикам. Так "Регионстрой" возводит 25-этажный дома на Пролетарскай, 155.
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