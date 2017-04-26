Фотофакты. "Адалин-Строй" подготовил площадку под еще одну высотку в центре Барнаула

Новый участок под дом ЖК "Большая медведица". Фото : Анна Зайкова. Новый участок под дом ЖК "Большая медведица". Фото : Анна Зайкова. Новый участок под дом ЖК "Большая медведица". Фото : Анна Зайкова. Новый участок под дом ЖК "Большая медведица". Фото : Анна Зайкова. Одно из первых предложений по строительству жилого комплекса в границах улиц Партизанская, Пролетарская и переулка Радищева. Фото : АКБ "Инновация".

Под новостройку расчистили участок, на котором стояли два ветхих одноэтажных дома с надворными постройками. Сейчас здесь вывозят остатки мусора, а также проложена дорога к строящейся высотке на улице Пролетарской, 150. Скорее всего участок расширят за счет сноса двухэтажного дома на Циолковского, 62. Для этого здесь уже выкупили часть квартир.

Новый дом станет продолжением жилого комплекса "Большая медведица". В отделе продаж "Адалин-Строя" рассказали, что новостройку сейчас проектируют и пока неизвестны нюансы архитектуры и ее этажность.

На одном из эскизов, которые ранее altapress.ru предоставляли архитекторы АКБ "Инновация", показано, что разноэтажную новостройку на углу Пролетарской и Циолковского могут поставить "буквой П". Самая высокая секция поднимется до 25 этажей. Рядом место под детскую площадку и дорогу внутрь квартала и к подземной парковке. Ее уже начали строить для домов на Пролетарской, 148 и 150.

Отметим, что территория, где строится "Большая медведица" и прилегающие кварталы интересны и другим застройщикам. Так "Регионстрой" возводит 25-этажный дома на Пролетарскай, 155.